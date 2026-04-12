【全2回（前編／後編）の前編】健康に留意していたのに、ある日突然、原因不明の症状に襲われる。検査に検査を重ねようやく診断結果が出ると、時すでに遅し。待っていたのは、非情な余命宣告だった……。原発不明がんで夫・保雄さんを亡くした書評家・東えりか氏が明かす、原発不明がんの恐ろしさと対策方法とは。＊＊＊【写真を見る】あの「美女冒険家」も…原発不明がんで命を落とした著名人たち2004年3月、俳優でザ・ド