本文】バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、ラ・リーガ第31節エスパニョール戦を振り返り、14日に控えるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝2ndレグのアトレティコ・マドリード戦に向けて意気込みを示した。11日、スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』が同指揮官のコメントを伝えている。ラ・リーガ第31節が11日に行われ、バルセロナはエスパニョールと対戦。前半にフェラン・トーレスが2度ネットを揺らす