◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節浦和―東京Ｖ（１２日・埼玉スタジアム）東京Ｖが敵地で浦和と対戦し、１―１から突入したＰＫ戦を３―１で制して、埼玉スタジアムで初勝利を挙げた。＊＊＊“ＰＫ職人”ＧＫ長沢祐弥が、再び主役となった。先行の浦和１人目の渡辺のキックを右へ飛んでセーブすると、２番手のサビオのキックも右へ飛んで連続セーブ。浦和４人目の照内が失敗し、最後は稲見が決めて勝利を決め