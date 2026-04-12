きょう夕方、東京・練馬区で2歳の男の子が祖父が運転するフォークリフトにひかれる事故がありました。男の子は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。きょう午後4時頃、練馬区富士見台の建設会社で「子供がフォークリフトの下敷きで挟まれている」と119番通報がありました。警視庁によりますと、2歳の男の子が祖父が運転するフォークリフトで一緒に遊んでいたところ、何らかの原因でひかれたということです。男の子は病院に