£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¡¡É×ÉØÊÌÀ«¤«¤éÉ×¡¦¾®ÅÄ°æ¤ÎÌ¾»ú¤ØÊÑ¹¹¤òÊó¹ð¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤¬£·Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ë½Ð±é¡££²£°£±£·Ç¯¤Ë½ãÎõ¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¤È·ëº§¸å¤âÉ×ÉØÊÌÀ«¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¾®ÅÄ°æ¤ÎÌ¾»ú¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÀÒ¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤Ï¡¢¹ñºÝ·ëº§¤Î¤¿¤áÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÊÌÀ«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê£Í£Ã¤Î¡Ë¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ø±ü¤µ¤ó¡Ê¤ÎÌ¾»ú¡Ë¤¬¾åÅÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¡¢É×¤ÎÌ¾»ú¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÇï¼ê¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¤«¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤«¤Ç¡£¤Ç¤â¤Í¡¢²¿¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡ª¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò¸ì¤ëÌë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊüÁ÷¤·¡¢£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤â½Ð±é¡£¡Ö·ë¶É¡¢»ä¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿Í¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÌ¾Á°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î¡ËÌ¾»ú¤¬¤¹¤´¤¤ÄÁ¤·¤¤¡£Â¿Ê¬¤¦¤Á¤À¤±¡£¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£