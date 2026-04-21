近年日本の永住権は、審査基準が厳格化され取得のハードルが一段と高まっている。 そうしたなか、タレントのLiLiCoさん（55歳）は2026年4月8日、自身のブログで「日本の永住権!! いただきました来日して38年」と報告し、大きな反響を呼んだ。18歳でスウェーデンから来日し、映画コメンテーターとしてブレイクして以降、長年日本で暮らしてきたにもかかわらず、永住権の審査には約2年を要したという。永