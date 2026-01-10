タレントで映画コメンテーターとしても知られるLiLiCoが日本のサウナに警鐘を鳴らした。サウナ文化が根付く北欧・スウェーデン出身の彼女ならではの視点が、思わぬ形で注目を集めている。「LiLiCoさんが訴えたのは1月7日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）です。この日は25カ国出身の女性がスタジオに集合。日本に来て驚いたことを語っていたのですが、そこで話題にあがったのがお風呂の問題でした」（芸能記者）海