プレミアで好調のアストン・ヴィラで最も過小評価されている選手？ コスト面を含め最高の補強と絶賛される中盤の仕事人
3日に行われたプレミアリーグ第20節ではノッティンガム・フォレストを3-1で撃破し、プレミアリーグ3位につけるアストン・ヴィラ。その前には首位アーセナルに1-4で敗れてしまったが、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラの強さは本物だ。首位アーセナルとの勝ち点差は6ポイント開いているが、まだ逆転優勝の可能性もゼロではない。
そのチームを中盤の底から支えるのがフランス人MFブバカル・カマラだ。派手なプレイヤーではないが、エメリ率いるチームの中盤に欠かせない仕事人だ。そのカマラをチームのベテランMFジョン・マッギンも絶賛する。
「前にも言ったが、フランス代表メンバーが発表されるたびに彼がそこにいないのはおかしいと思う。それはフランスのレベルを物語っているとも言えるが、彼は欧州で最も過小評価されている選手の一人だ。そんな選手を獲得できたのは幸運だったね。彼をフリーで獲得できたのは、クラブにおいて歴代最高の取引の1つだろう」（『Birmingham Live』より）。
カマラ1人でどうにか出来たわけではないかもしれないが、1-4で敗れたアーセナル戦をカマラは累積警告の影響で欠場していた。アストン・ヴィラにとっては痛手だったはずで、カマラが中盤の底に構えていればもう少し守備は安定したかもしれない。