3日に行われたプレミアリーグ第20節ではノッティンガム・フォレストを3-1で撃破し、プレミアリーグ3位につけるアストン・ヴィラ。その前には首位アーセナルに1-4で敗れてしまったが、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラの強さは本物だ。首位アーセナルとの勝ち点差は6ポイント開いているが、まだ逆転優勝の可能性もゼロではない。



そのチームを中盤の底から支えるのがフランス人MFブバカル・カマラだ。派手なプレイヤーではないが、エメリ率いるチームの中盤に欠かせない仕事人だ。そのカマラをチームのベテランMFジョン・マッギンも絶賛する。



