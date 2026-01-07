Ãë¿²¤ÏŽ¢²¿»þ¤Þ¤ÇŽ£Ž¢²¿Ê¬°ÊÆâŽ£¤ÎÅ´Â§¤¬¤¢¤ë¡Ä¸á¸å¤Îºî¶È¸úÎ¨Ž¢3³äÁýŽ£Ž¤Ìë¤ÎÇú¿ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëŽ¢ºÇ¶¯¤ÎÃë¿²½ÑŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÙ¹¾¾¼²Â¡ØÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò¹â¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ãë¤ËÃ»¤¯¿²¤Æ¡¢Ìë¤ËÄ¹¤¯Ì²¤ë
Ãë¿²¤ò¤¹¤ë¤ÈÌë¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏµÕ¤Ç¤¹¡£
30Ê¬°ÊÆâ¤ÎÃë¿²¤ÏÌë¤ÎÌ²¤ê¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÎÇ¾¤ÎÂçÁÝ½ü¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥®¥ê¥·¥ã¤Ê¤ÉÃÏÃæ³¤ÃÏÊý¤ÎÃë¿²½¬´·¤Ç¤¢¤ë¥·¥¨¥¹¥¿¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤·¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤äÃæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Ë¤âÃë¿²¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢1Ç¯¤Û¤ÉÂæÏÑ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÃë¤Ë¤Ê¤ë¤È¿¦°÷¼¼¤ÎÅÅÅô¤¬¾Ã¤µ¤ì¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬´ù¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃë¿²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¸½Âå¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌë¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÌ²¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¿Í´Ö¤Î¿çÌ²¥ê¥º¥à¤ÏÃë¤ËÃ»¤¯¿²¤Æ¡¢Ìë¤ËÄ¹¤¯Ì²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃë²á¤®¤ËÌ²µ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÇ¾¤Î³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ãë´Ö¤ÎÌ²µ¤¤ÏÂÎ¤«¤é¤Î¡ÖµÙ¤á¡×¤Î¥µ¥¤¥ó
¼Â¤Ï¤³¤Î¤ªÃë¤ÎÌ²µ¤¤Ë¤Ï¡¢¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï´Ø·¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Ä«µ¯¤¤Æ¤«¤éÀ¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¢¤ëATP¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó¤È¤¤¤¦Ê¬²òÊª¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó¤¬¡Ö¤½¤í¤½¤íµÙ¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¡¢³ÐÀÃ¤Î¿À·Ð·Ï¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÌ²µ¤¤¬¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÌ²¤ê¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ²¹¡¢·ì°µ¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤â°ì»þÅª¤ËÄã²¼¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ãë´Ö¤ÎÌ²µ¤¤ÏÀ¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÂÎ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢26Ê¬´Ö¤ÎÃë¿²¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ãí°ÕÎÏ¤¬54¡ó¥¢¥Ã¥×¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬34¡ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤Æ¤â·ò¹¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2Ëü3681¿Í¤Î·ò¹¯¤ÊÀ®¿Í¤òÊ¿¶Ñ6.3Ç¯ÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤¿¥®¥ê¥·¥ã¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢½µ¤Ë3²ó°Ê¾å¡¢30Ê¬¤ÎÃë¿²¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤·¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿´Â¡¼À´µ¤Ë¤è¤ë»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬37¡óÄã²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢30Ê¬°ÊÆâ¤ÎÃë¿²¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤äÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãë¿²¤Ë¤Ï¼¡¤Î2¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£30Ê¬°Ê¾å¡¢¸á¸å3»þ°Ê¹ß¤ÎÃë¿²¤ÏµÕ¸ú²Ì
¢¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤¨¤ë
¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
30Ê¬°Ê¾å¤ÎÃë¿²¤ä¡¢¸á¸å3»þ°Ê¹ß¤ÎÃë¿²¤ÏÌë¤Î¿çÌ²¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´·ì´É»àË´Î¨¤äÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÃë¿²¤òÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÈè¤ì¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤ä¡¢Í¼¿©¸å¤Ë¤¦¤¿¤¿¿²¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ç¤¹¡£
´ÁÊýÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿K¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö7»þ´Ö¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤â¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
Í¼Êý¤Î»Å»ö½ª¤ï¤ê¤¬»à¤Ë¤½¤¦¤ËÌ²¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Í¼¿©¤òºî¤ë¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ï¥½¥Õ¥¡¤ÇÄÀË×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£23»þº¢¤Ëµ¯¤½Ð¤·¤Æ¤¤Æ»®Àö¤¤¤ò¤·¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿²¤ë¤Î¤Ï2»þ²á¤®¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç½Ï¿ç¤Ç¤¤º¡¢Ä«6»þº¢¤Ëµ¯¤¤¿¤éÈè¤ì¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿²¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¡£¿çÌ²7»þ´Ö¤È¤Ï¡¢¤¦¤¿¤¿¿²¤È¤½¤Î¤¢¤È¤Î¿çÌ²¤Î¹ç·×»þ´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ãë´Ö¤Ë¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·àÅª¤Ë¾É¾õ¤Ï²þÁ±¡£¤¦¤¿¤¿¿²¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ7»þ´ÖÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤«¤¬Ãë¿²¡¢¤µ¤ì¤ÉÃë¿²¤Ç¤¹¡£
µ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãë¿²¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤ê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³¤¤¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãë¤ÎÃ»¤¤¿çÌ²¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ìë¤Î½Ï¿ç¤ÈÀ¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÉü¤ÎÈë·í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ì²µ¤¤ò±ó¤¶¤±¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡×¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý
Ì²¤ê¤Ë¤è¤¤¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì²¤ê¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤â¤Î¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂåÉ½¤¬¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Ì²µ¤¤òÄÉ¤¤Ê§¤¤¤¿¤¯¤Æ°û¤à¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È½Ï¿ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ìë¤ËÌÜ¤¬ºã¤¨¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÇÌ²µ¤¤¬¼è¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ï¡¢À¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¢¤ëATP¤Ï»È¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó¤È¤¤¤¦Ê¬²òÊª¤¬Î¯¤Þ¤êÌ²µ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó¤òÂÎ¤¬´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ²µ¤¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¡¢À¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄã²¼¤ò¸íËâ²½¤·¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë5¡Á7»þ´Ö¤«¤«¤ë
Èè¤ì¤ÆÌ²µ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¤¬¿çÌ²¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÌµÍý¤ä¤êºø³Ð¤µ¤»¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ì»þÅª¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌ²µ¤¤ò¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÌµÍý¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤Êý¤ò¸í¤ë¤È²óÉü¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢ÂçÎÌ¤ËÀÝ¤êÂ³¤±¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´¤Ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ï¡¢1Æü¤Ë400mg¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤È4ÇÕÊ¬¤Þ¤Ç¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Íº¹¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¤â°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÌ²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤ÇÂçÎÌ¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê´í¸±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£²á¾êÀÝ¼è¤Ç¸ò´¶¿À·Ð¤¬²áÅÙ¤Ë³èÀ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤ä¾ÇÁç¡¢¼ê¤Î¿Ì¤¨¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¡£¿´Çï¿ôÁý²Ã¡¢·ì°µ¾å¾º¡¢ÉÔÀ°Ì®¤È¤¤¤Ã¤¿¿´Â¡¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë5¡Á7»þ´Ö¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢·ìÃæ¤ËÄ¹¤¯»Ä¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤ÏÌó100mg¤Ç¤¹¤¬¡¢15»þ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò1ÇÕ°û¤à¤È22»þ¤ÎÃÊ³¬¤ÇÌó50mg¤¬·ì±ÕÃæ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ¤ò°û¤ó¤Ç¤«¤é30Ê¬¤ÎÃë¿²¡×¤¬ºÇ¶¯
¿²¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬Â¿¤¯·ì±ÕÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌ²µ¤¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¿²ÉÕ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃæÅÓ³ÐÀÃ¤ä¿¼¤¤¿çÌ²¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢½Ï¿ç´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ºÍâÆü¤Î¤À¤ë¤µ¤äÌ²µ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Ì²¤ê¤Î¼Á¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â15»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï·è¤·¤Æ°¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤¨¤ÆÃë¿²¤ò¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò1ÇÕ°û¤à¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ê¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ë20¡Á30Ê¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢30Ê¬°ÊÆâ¤ÎÃë¿²¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÌÜ³Ð¤á¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¸á¸å¤Î»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÎÐÃã¤ä¹ÈÃã¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ÏÊë¤é¤·¤ÎºÌ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÊÃãÅ¹¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÊ¸²½¤È¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ü¤¯¤â¤â¤Á¤í¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
Ì£Êý¤Ë¤¹¤ë¤«Å¨¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¼¡Âè¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï°û¤ßÊý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÙ¹¾ ¾¼²Â¡Ê¤Û¤ê¤¨¡¦¤¢¤¤è¤·¡Ë
´ÁÊýÌôºÞ»Õ
Åçº¬¸©½Ð±À»Ô½Ð¿È¡£½Ð±ÀÂç¼Ò»²Æ»¤Ç100Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞ´ÁÊýÌô¶É¡¦ËÙ¹¾Ìô¶É¤Î4ÂåÌÜ´ÁÊýÌôºÞ»Õ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´ÁÊýÌôÁ·¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£Ìô³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÌôºÞ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÁÊý¸þÅ¾´¹¤·¡¢ËÜ¾ìÃæ¹ñ¤Î´ÁÊý°å¤«¤é³Ø¤ÖÃæ¡¢ÉÔÇ¥¤ËÇº¤àÍ§¿Í¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢´ÁÊý¤ÇÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¡¢ÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÊ¬Ìî¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÉÔÇ¥¾É¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Î²ò¾Ã¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ï¼±¤ä¼¹Ãå¤È¤¤¤Ã¤¿Â«Çû¤«¤é¤Î¡Ö¿´¤Î²òÊü¡×¤ò½ªÃåÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ÁÊýÌôºÞ»Õ¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥º60ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø·ìÎ®¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤¹¤ë¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê´ÁÊýÌôºÞ»Õ ËÙ¹¾ ¾¼²Â¡Ë