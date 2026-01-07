これぞ着膨れしないダウン。

凍りつくような寒さの続くこの季節。新しくアウターを探していたところ、見つけたのがユニクロの「ハイブリッドダウンパーカ」。フェザーが入っているし、生地の撥水性も高いから、天気が不安定になりがちでさらに冷え込む2月にかけて、大活躍してくれそうなんです。

撥水加工と止水ファスナーが頼もしい

Image: UNIQLO

ハイブリッドダウンパーカは、軽さと暖かさのバランスがよく、まさに日常使いにピッタリな1着。フェザーとして、たっぷりと膨らむフィルパワー750以上で、吸湿発熱性のある高機能中綿が使われています。

Image: UNIQLO

なんといっても魅力的なのが、素材の撥水加工と止水ファスナー。

小雨程度の水を弾く撥水加工は、生地表面に固着されていて長持ちするほか、左右の胸ポケットファスナーは止水加工が施されています。突然の雨に降られても、これだけ機能が備わっていればかなり頼もしいですね。

「ユニクロ新年祭」で9,990円

背中の内側はメッシュで快適に

Image: UNIQLO

ダウンといえば、ダイヤ型や格子柄のキルトステッチが表面に出ていることが多いですが、このパーカーは表面がフラット。モコモコにならずスッキリとしたシルエットに着られるのです。それに男女兼用サイズだから、春先まで使えるアウターとして万人に使いやすそう。

このハイブリッドダウンパーカは、1月8日まで「ユニクロ新年祭」でなんと9,990円のセール中。機能モリモリなのにこの値段でいいんですか…。

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: UNIQLO