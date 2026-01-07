»þÅì¤¡¤ß¡Ê38¡Ë¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¬·ãÊÑ¡ÖÂÎ¤à¤Ã¤Á¤ã¥à¥¥à¥¤ä¤ó¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»þÅì¤¡¤ß¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òºÆ³«¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡õ·ãÊÑ¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£#1¤Ë¤Ï¡¢»þÅì¤¡¤ß¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢»þÅì¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËºÇ¿·¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÅ»¤Ã¤¿»þÅì¤Î»Ñ¤Ë¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤é¤é¤é¤é¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¡ª¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶¦±é¼Ô¤Î»ëÀþ¤Ï¡¢»þÅì¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÏÓ¤ä¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£²°Éß¤¬¡ÖÂÎ¤á¤Ã¤Á¤ã¥à¥¥à¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤Î´¶¤¸¤È¤«¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»þÅì¤Ï¼ñÌ£¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¹â¤¸¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤ÎÉôÌç¤ÇÆüËÜ3°Ì¡×¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤¬¸ì¤é¤ì¡¢Âç²ñ»þ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë°ìÆ±¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£