タレントの時東ぁみ（38歳）が、12月11日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。なぜ芸名の“ぁみ”の“ぁ”が小文字なのかについて語った。この日、ゲストの時東に、千原ジュニアが「今さらやけど、なんで“ぁ”小っちゃいの？」と質問。これに時東は「デビュー当時17歳で、ギャル文字みたいなのが流行ってて。あ行を小さくしたり、“わ”を小さくしたり。『ぁりがとぉ』とか。それを、常識がわ