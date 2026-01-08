タレントの時東ぁみ（38）が、6日放送のABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』の#1に出演し、10年ぶりとなるグラビア復帰について語った。番組内では、復帰作となるグラビア写真が公開され、その際どい水着デザインにスタジオが騒然となる一幕があった。【番組カット】「胸のところが…」時東ぁみ、復帰作のグラビア公開同番組は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務めるトークバラエティー。スタジオには時東のほか、