冬をもっと軽やかに！繰り返し使えるUSB-C充電式スリムカイロ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電源を入れてたった30秒で温まり、繰り返し使えるUSB-C充電式カイロ「400-TOY052W」を発売した。
■経済的でエコ。繰り返し使えるUSB-C充電式
電源のON／OFFや温度調整ができ、充電するだけで繰り返し使えるため、使い捨てカイロよりも便利。経済的で環境にもやさしい、これからの時代に合った暖房アイテムだ。旅行の際も複数枚を持ち歩く必要がなく、荷物を軽くできる。USB-C端子に対応しており、普段使っているスマートフォンの充電ケーブルをそのまま使えるのも魅力だ。
■30秒でぽかぽか。寒い日をすぐに快適へ
電源を入れてわずか数秒で温まり、約30秒で“ちょうどいい暖かさ”に到達。屋外で手が冷えた瞬間でもすぐに使えるため、通勤・通学・アウトドアで頼れる存在だ。使い捨てカイロでは得られない即時性と、USB-C充電式ならではのスマートな運用で、寒い季節をより快適にサポートする。
■スリム設計で持ち歩きやすい。毎日の携帯にも最適
本体は細くコンパクトなスリム設計で、ポケットや小さめのポーチにもスッと収まるサイズ感。付属のストラップでバッグに引っ掛けたり、携帯時に落下を防止したりと、使う場所を選ばない。
■最大約5.5時間使用可能。ポーチ併用でさらに長持ち
3段階の温度調整（40℃・45℃・50℃）に対応し、用途に合わせて暖かさをカスタマイズできる。40℃設定なら約5?5.5時間と、外出時も十分な連続使用が可能。さらに付属のポーチに入れて使うことで熱効率が上がり、使用時間が大幅に伸びる点も嬉しいポイントだ。
■安全を最優先した構造と安心のPSE準拠バッテリー
カイロ内部にはPSE技術基準に適合したバッテリーを採用し、ヒーターとバッテリーを別層に配置することで発火リスクを低減。さらに長押しでのみ電源が入る設計により、バッグ内での誤作動を防止する。毎日使うアイテムだからこそ、安全を重視した構造がユーザーに安心を届ける。
■商品詳細
■繰り返し使えるUSB-C充電式カイロ「400-TOY052W」
