¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬ÌÀ¤«¤¹àÂÀ¤á»Ä¤êá¤Î¿¿Áê¡Ö¾¡Éé¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£µÆü¡¢¾×·â¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¡Ö¼ý³Ï¡×¤È¡Ö²ÝÂê¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£Å£Ö£É£Ì¤ò·âÇË¤·¤¤¤¤Ê¤ê¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¡£ÄìÃÎ¤ì¤Ì¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤«¤é¤ÏÂÎ·Á¤ò²ÝÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¥¦¥ë¥Õ¼«¿È¤âÇ§¤á¤ëàÂÀ¤á»Ä¤êá¤Î¿¿Áê¤È¤³¤À¤ï¤ê¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç£Å£Ö£É£Ì¤ÎÌµË¡¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÂÑ¤¨È´¤µÕ»°³Ñ¹Ê¤á¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¾×·â¤Î½é¿Ø¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö£Ì£É£Î£Å¤È¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·ï¿ôÍè¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬²ñ¾ì¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£²þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç±ÇÁü¤â¤¹¤°¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Å¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦Æ°¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Îµ¤Ç÷¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ò°µ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¾¡Éé»Õ¤Î´é¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡Æþ¾ì»þ¤ËÏÂÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¤¤¿½ÀÆ»Á´ÆüËÜÃË»Ò´ÆÆÄ¤Ç£²£°£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÎëÌÚ·Ë¼£»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÅÁã¤Î½ÀÆ»³¦¤«¤é¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£°æ¾å¡Ê¹¯À¸¡ËÀèÀ¸¤È¤«¤â²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½ÀÆ»³¦¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤¿¤Á¤«¤é¡ØÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿à¸µË½Áö²¦á¾®ÀîÄ¾Ìé»á¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ·Á¤À¤è¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¹Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥ë¥Õ¼«¿È¤âÆùÂÎÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¿Ê²½¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼«³Ð¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ê¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¤â´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËÌµÍý¤Ê¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤òÈò¤±¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤ÎËÍ¤Î¶¯¤µ¡¢¤É¤Î¾õÂÖ¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤·¤¿»þ¤ËÎý½¬¤¬¾¯¤·¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È·ë¶ÉÂÎÎÏ¤âÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡Éé¤ËÅ°¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ·ë¶ÉÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤óÂÎ¤Ç¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡Éé¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¸½Âå¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤Ï¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÆùÂÎ¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÊ¢¶Ú¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤âÂ¿¤¤¡£¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½ÀÆ»¤Î»þ¤«¤é¥Ð¥¥Ð¥¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¡Öº£¤ÎËÍ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏºòÆü¤Ï¤³¤ÎÂÎ·Á¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÆþÌç¤«¤é¡ËÈ¾Ç¯´Ö¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤«¤éÀè¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸¤ÏÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂÎ¤â¹Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤½¤®Íî¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È±Ô¤¤ÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢º£¸å¤Î¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÁá¡¹¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ¯Ê³ºàÎÁ¤À¡£¡ÖÁÀ¤ï¤ì¤ë¤È¤«ºÇ¹â¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁÀ¤ï¤ì¤ì¤ÐÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£Ã¯¤«¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤ë¥É¥¥É¥´¶¤¬ËÍ¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£