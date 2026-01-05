　栃木SCは5日、J2・J3百年構想リーグの選手背番号を発表した。

　移籍加入組ではDF柳育崇(←岡山)が5番、DF阿部海斗(←熊本)が6番、FW近藤慶一(←いわき←鹿児島/期限付き移籍)が9番、MF大曽根広汰(←藤枝)が13番、DF鈴木俊也(←大宮/期限付き移籍)が14番、MF杉森考起(←愛媛)が17番、GK櫻庭立樹(←鳥取)が21番、MF食野壮磨(←東京V)が40番、GK猪越優惟(←清水/期限付き移籍)が71番、FW西野太陽(←徳島/期限付き移籍)が77番、MF中野克哉(←大宮)が81番を着ける。

■2026シーズン選手背番号

1 GK川田修平

4 MF佐藤祥

5 DF柳育崇(←岡山)

6 DF阿部海斗(←熊本)

7 FW川名連介

9 FW近藤慶一(←いわき←鹿児島/期限付き移籍)

10 FW五十嵐太陽

11 FW青島太一

13 MF大曽根広汰(←藤枝)

14 DF鈴木俊也(←大宮/期限付き移籍)

15 MF堤陽輝(←東海大)

17 MF杉森考起(←愛媛)

19 FW庄司朗

21 GK櫻庭立樹(←鳥取)

24 DF田端琉聖(←立正大)

25 DF岩崎博

26 DF田畑知起(←東海大)

27 MF永井大士(←桐蔭横浜大)

29 FW矢野貴章

31 GK鹿野修平

37 DF木邨優人

39 MF屋宜和真

40 MF食野壮磨(←東京V/期限付き移籍)

47 MF吉野陽翔

71 GK猪越優惟(←清水/期限付き移籍)

77 FW西野太陽(←徳島/期限付き移籍)

80 FWオタボー・ケネス

81 MF中野克哉(←大宮)

88 DF内田航平