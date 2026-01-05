栃木SC、新シーズンの背番号が決定…東京Vから加入のMF食野壮磨は40番
栃木SCは5日、J2・J3百年構想リーグの選手背番号を発表した。
移籍加入組ではDF柳育崇(←岡山)が5番、DF阿部海斗(←熊本)が6番、FW近藤慶一(←いわき←鹿児島/期限付き移籍)が9番、MF大曽根広汰(←藤枝)が13番、DF鈴木俊也(←大宮/期限付き移籍)が14番、MF杉森考起(←愛媛)が17番、GK櫻庭立樹(←鳥取)が21番、MF食野壮磨(←東京V)が40番、GK猪越優惟(←清水/期限付き移籍)が71番、FW西野太陽(←徳島/期限付き移籍)が77番、MF中野克哉(←大宮)が81番を着ける。
■2026シーズン選手背番号
1 GK川田修平
4 MF佐藤祥
5 DF柳育崇(←岡山)
6 DF阿部海斗(←熊本)
7 FW川名連介
9 FW近藤慶一(←いわき←鹿児島/期限付き移籍)
10 FW五十嵐太陽
11 FW青島太一
13 MF大曽根広汰(←藤枝)
14 DF鈴木俊也(←大宮/期限付き移籍)
15 MF堤陽輝(←東海大)
17 MF杉森考起(←愛媛)
19 FW庄司朗
21 GK櫻庭立樹(←鳥取)
24 DF田端琉聖(←立正大)
25 DF岩崎博
26 DF田畑知起(←東海大)
27 MF永井大士(←桐蔭横浜大)
29 FW矢野貴章
31 GK鹿野修平
37 DF木邨優人
39 MF屋宜和真
40 MF食野壮磨(←東京V/期限付き移籍)
47 MF吉野陽翔
71 GK猪越優惟(←清水/期限付き移籍)
77 FW西野太陽(←徳島/期限付き移籍)
80 FWオタボー・ケネス
81 MF中野克哉(←大宮)
88 DF内田航平
