今季からＪ１に初挑戦する水戸は４日、茨城・城里町で新体制発表を行った。ユースから昇格した身長２０３センチの大型ＧＫ上山海翔は「目標だった昇格を果たせてうれしい」と晴れ晴れとした表情で語った。

＊ ＊ ＊

昨年９月の加入内定時の２０３センチと公表されており、歴代のＪ１登録選手で最長身となるが、その後に１センチ伸びて現在は２０４センチだという。

幼少期は「（背の順で）クラスで後ろから３番目ぐらい」だったものの「周りが止まっても自分は伸び続けていて、まだ止まっていないんです」と告白。「ちょっと不安です」と笑顔で明かした。

靴のサイズは３１〜３１・５センチで「スパイクの選択肢がないことが最大の悩み」と頭をかいた。太平洋に面する茨城・大洗町の漁師一家で育ち「小さい頃からたくさん魚を食べさせてもらったので」と“規格外”の理由を語った１８歳は「１年目で信頼をつかみ、スタメンに名前を挙げてもらえる選手になりたい」と誓った。（岡島 智哉）

◆上山 海翔（かみやま・みなと）２００７年９月１０日、茨城・大洗町生まれ。１８歳。ＦＣヴェレン大洗でサッカーを始め、水戸にはジュニアユース（中学生年代）から在籍。下部組織出身のＧＫで初の昇格となった。現段階での登録は２０３センチ、９８キロ。

◆過去の長身Ｊリーガー Ｊ１の歴代最長身選手は、２０年から札幌に在籍するＧＫ中野小次郎（今季は長野に期限付き移籍）の２００センチ。Ｊ２では１１〜１２年に千葉でプレーした２０４センチのＦＷオーロイで、Ｊ３では１６〜１７年に２０５センチのＦＷ畑中槙人が鳥取に所属した。