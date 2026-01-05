この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

のがちゃんねる直伝「炊飯器に入れるだけ」で完成する参鶏湯。産後7kg痩せたヘルシーレシピとは

フィットネス系YouTuberのが氏が、自身のYouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」で「【超簡単】炊飯器に入れるだけ！7kg痩せたヘルシー鶏ムネ肉参鶏湯（低脂質・高タンパク質・低カロリー）」と題した動画を公開。産後ダイエットで7kgの減量に成功した際に最もよく食べていたという、炊飯器だけで作れるヘルシーな参鶏湯のレシピを紹介した。



のが氏によると、この参鶏湯は「産後7キロ痩せた時に一番食べていたと言っても過言ではない」という一品。参鶏湯と聞くと難しそうなイメージがあるが、このレシピは「材料を炊飯器に入れてポチっとするだけで出来ちゃいます」と、その手軽さを強調した。本来は手羽元などを使うことが多いが、ダイエット中の人にも嬉しいよう、低脂質・高タンパク質な鶏むね肉を使用するのがポイントだという。



材料は、鶏むね肉（1～2枚）、長ネギ（1/2本）、もち麦（50g）、しょうが（1かけ）。調味料は鶏ガラスープの素（大さじ1）、塩（小さじ1/2）、酒（大さじ1）のみだ。作り方は、まず鶏むね肉にフォークで穴を開け、炊飯器の釜に入れる。そこに水600mlと全ての調味料を加え、カットした長ネギとしょうが、もち麦も投入。あとは炊飯器の通常モードで炊くだけで完成する。のが氏は、鶏の皮は脂質が多いため、出汁を取るために炊飯時はつけたままにし、食べる前に取り除くことを勧めている。炊きあがった後、鶏肉をほぐして釜に戻せば、手軽ながらも本格的な味わいが楽しめるという。



調理は炊飯器に任せるだけなので、忙しい日でも手軽に作ることができる。低脂質・高タンパク質で体も温まるこのヘルシー参鶏湯を、日々の食事に取り入れてみてはいかがだろうか。