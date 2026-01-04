¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃª¶¶¹°»ê¡¡ÎÞ¤Ç26Ç¯¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸¤ËÊÌ¤ì¡¡33Ê¬¤Î»àÆ®¤Ë»¶¤ë¤â¡ÖÌ´¸«¤¿Ä¶Ëþ°÷¤¬¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ê2026Ç¯1·î4Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¡È°ïºà¡É¤â¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ï²ÚÎï¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï4Æü¡¢¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤ò³«ºÅ¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃª¶¶¹°»ê¤¬¸½Ìò¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇAEW¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤ÈÂÐÀï¡£33Ê¬¤Î»àÆ®¤ÎËö¤Ë¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÇÔ¤ì¡¢26Ç¯¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÀë¸ÀÄÌ¤ê¿·¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Ç¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ÆºÇ¸å¤Î²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤¿¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥ª¥«¥À¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃª¶¶¥³¡¼¥ë¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥¢¡¼¥à¤ÇÈ¿·â³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¾ì³°¤Î¥ª¥«¥À¤Ø¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤µ¤¯Îö¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·²ÖÆ»¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¥ª¥«¥À¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¤Ãª¶¶¤ò½õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¿·Æ®º²»°½Æ»Î¡É¤Îµ»¤À¤Ã¤¿¡£Ãª¶¶¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥í¡¼¥×¤ËÁö¤Ã¤Æ¼ÆÅÄ¾¡Íê¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ç¤¢¤ëPK¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¤¿¤®¤Ã¤Æ¡¢ÃæÍ¸¿¿Êå¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Þ¥¤¥§¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤ËÇØ¸å¤Ø¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡£ºÆ¤Ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ´¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬·õ»³¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥ª¥«¥À¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤«¤é´°àú¤Ê¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ìÎÞ¡£¾¡Íø¤·¤¿¥ª¥«¥À¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°ìÎé¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Ï¡ÖËÍ¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÌ´¸«¤¿Ä¶Ëþ°÷¤¬¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆ¤ÓÎÞ¤òÎ®¤·¤¿
¡¡¡Ö¤¤ç¤¦ËÍ¤Ï°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÈÂåÌ¾»ì¡É¤Î¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤ò3Ï¢È¯¤ÇÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¦¥§¡¼¥Ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÞ¤Î10¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤Î¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Ê¿À®¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤òºÌ¤Ã¤¿¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤¬½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡99Ç¯4·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Æ±Ç¯10·î10Æü¤Ë¿¿ÊÉ¿Ìé¡Ê¸½¡§¿¿ÊÉÅáµÁ¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÊPRIDE¡¦K-1¡Ë¿Íµ¤Á´À¹´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿2000Ç¯Âå¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò»Ù¤¨¤¿1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£06Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¹¥Ê¡¼¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ËÄ©ÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç2ÆüÁ°¤Ë¥ì¥¹¥Ê¡¼¤¬·ÀÌó¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÍèÆüÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£Æ±Ç¯7·î17Æü¤Î»¥ËÚÂç²ñ¤ÇµÞî±³«ºÅ¤µ¤ì¤¿IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé¿·²¦¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤·¤Æ¡¢Èá´ê¤ÎIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Â¿»öÂ¿Æñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¤ò¹ø¤Ë´¬¤¯¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ç¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£Ãª¶¶¤Î·è¤á¥¼¥ê¥ÕÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¿·ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤¿¡£11Ç¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¾®ÅçÁï¤òÇË¤Ã¤Æ5ÅÙÌÜ¤ÎIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò¥ª¥ì¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ÆÅö»þ¤ÎºÇÂ¿ËÉ±ÒµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë11ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé¤ò8ÅÙÂ×´§¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ24Ç¯10·î¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯»î¹ç¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£25Ç¯¤Ï°úÂà¥í¡¼¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Ãª¶¶¤Î¸½Ìò¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¥ª¥«¥À¡£Ãª¶¶VS¥ª¥«¥À¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢12Ç¯2·î12Æü¡¢³¤³°½¤¹Ô¤«¤é³®Àû¸å´Ö¤â¤Ê¤¤24ºÐ¤Î¥ª¥«¥À¤¬IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÃª¶¶¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤Æ¿·²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎò»ËÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡ÈACE¡ÉÃª¶¶¤È¡È¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡É¥ª¥«¥À¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡24Ç¯1·îËö¤Ç¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥ª¥«¥À¡£Æ±Ç¯2·î¤ÎÂçºå¤Ç¼Â¸½¤·¤¿17ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£²áµî¤ÎÃª¶¶VS¥ª¥«¥ÀÀï¤¬¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ª¥«¥À¤¬ÃæÍ¸¿¿Êå¤ÎÆÀ°Õµ»¤À¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥¹¥é¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¡¢É¬»¦µ»¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ò·è¤á¤ÆÃª¶¶¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥«¥À¤ÏÊÆÃÄÂÎ¡ÖAEW¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÀ®ÀÓ¤ÏÃª¶¶¤Î5¾¡9ÇÔ3Ê¬¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢Ãª¶¶¤Î2¾¡1ÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤³4ÅÙ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢Ãª¶¶¤Î4Ï¢ÇÔ¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤Ç¤âÇòÀ±¤ò¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥È¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·Â³¤±¤¿¡È¿·ÆüËÜ¤ÎÂÀÍÛ¡É¤¬¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤½Ð¤¹¡£