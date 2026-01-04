能登でも活躍した海自LCAC 後継はどうする？

2024年1月1日、石川県能登地方を震源とする最大震度7の地震、いわゆる能登半島地震が発生しました。自衛隊にも災害派遣が命じられ、同年9月1日までの8か月間にわたり、延べ114万人の自衛隊員が被災地へと派遣されました。

災害派遣部隊を苦しめたのが、能登半島における道路の寸断です。これにより、人員や車両を陸路で投入することが困難になってしまいました。そこで、大きな活躍を見せたのが、海上自衛隊のエアクッション艇1号型ことLCACです。LCACは、戦車を含む車両や人員を沖合の艦艇から海岸へと素早く上陸させることができる装備で、海上自衛隊では6隻を運用しています。被災地では、まさにその優れた性能を活かし、自衛隊だけではなく民間企業の重機や電気通信会社の車両なども輸送しました。

しかし、LCACはすでに運用開始から20年以上経過しており、艦齢延伸改修を行っているとはいえ、後継装備の必要性が高まりつつあります。そこで、日本に売り込みをかけてきているのが、イギリスの老舗ホバークラフトメーカーであるグリフォンマリーン（Griffon Marine）です。同社は、自社開発のホバークラフトである「ワイバーン（Wyvern）」を日本向けに提案しています。これに関して、筆者（稲葉義泰：軍事ライター）はワイバーンのチーフエンジニアを務めるケイレン・シルヴァ氏にインタビューする機会を得ました。

まずは、ワイバーンの性能についてです。シルヴァ氏の説明によると、ワイバーンは現在海上自衛隊が運用しているLCACとほぼ同等の能力を有しているようです。

「ワイバーンは、艦艇から陸岸への輸送任務を主目的として設計されています。50トンの搭載能力に加え、25名の部隊員を搭載することが可能で、巡航速度は50ノット、一度の任務で約200海里の行動が可能です。操舵室には最新のグラスブリッジ・システムが採用されており、船体すべての制御系統およびセンサー情報が統合されています。これにより、少人数の乗員でも、必要な情報の把握と操船を一か所で行うことができます。

世界各国の多数の運用者から寄せられた多様な要求や運用経験、ならびに当社独自の研究開発の成果により、当社はこの種の艦艇に最適化されたヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）を設計することが可能となっています。これにより、操縦者のストレスや作業負荷が大幅に軽減されます。

また、ワイバーン向けに新しいスカート（船体下部のエアクッション用側壁）を開発しており、整備負担を増やすことなく性能向上を実現しています。さらに、当社は特許取得済みのリフトファン・システムを導入しており、容積およびスペース効率の面で非常に優れています。これにより、ワイバーンは左右1基ずつ、計2基のリフトファンのみで運用可能となり、駆動系の構成が簡素化されるため、整備性も向上しています」

海自のLCACが抱える「重大な問題」とは

シルヴァ氏によると、現在海上自衛隊が運用するLCACは製造元であるアメリカ企業からの支援を受けることが出来ておらず、運用に苦労しているといいます。



グリフォン・マリンが海上自衛隊に提案する新型の輸送用ホバークラフト「ワイバーン」のイメージCG（画像：グリフォン・マリン）。



「海上自衛隊が現在運用しているLCACは、すでに20年以上にわたり運用されており、現在では陳腐化しています。また、製造元の企業からの支援は、ほとんど、あるいは全く提供されていないため、整備が大きな課題となっています。

残念ながら、ライフサイクル全体を通じた支援が十分に検討されず、かつサプライチェーンによってそうした支援が確実に担保されていない場合、これほど運用開始から年月が経過した装備品は、特に予備部品や各種システムが陳腐化し、代替手段も存在しない状況において、所定の即応態勢のレベルを維持することが極めて困難になります」

筆者も、かつて防衛省関係者から「海上自衛隊のLCACに関して、アメリカからの部品調達が乏しく、また整備を含め運用を支援してくれる企業を探すのに大変苦労している」との話を聞いており、シルヴァ氏の説明はこれとも符合します。そこで、ワイバーンに関しては特に整備性に力を入れていると、シルヴァ氏は説明します。

「ワイバーンについて、当社は設計当初からこれら整備性の観点を十分に考慮してきました。当社は、設計寿命を大きく超えて運用される船を長年にわたり支援してきた豊富な実績を有しています。本艇は整備性を重視して設計されており、定期的な点検や整備が必要な部位へのアクセス性が良好です。また、エンジンやギアボックスといった主要システムにはヘルスモニタリング機能が組み込まれており、問題を早期に検知することで重大化する前に対処することが可能です」

その上で、ワイバーンに関しては、もし海上自衛隊での導入が決定された場合には、自衛隊のニーズにあわせたカスタマイズが可能であるとシルヴァ氏は説明します。

「当社にとって、顧客ごとのカスタマイズは標準的な取り組みです。当社は、特に海上自衛隊から寄せられた多くの運用者および整備員の意見に注意深く耳を傾け、その固有の要求を十分に理解したうえで、ワイバーンをそれに適合させることを重視しています」

日本企業の参画だけじゃない！まさに 至れり尽くせりな将来構想とは

さらに、ワイバーンに関しては日本製部品の統合も含め、日本企業との協力によるサプライチェーンや整備基盤の確立が可能であると、シルヴァ氏は明言します。



グリフォン・マリンが海上自衛隊に提案する新型の輸送用ホバークラフト「ワイバーン」のイメージCG（画像：グリフォン・マリン）。



「海上自衛隊とのあらゆる将来的なプログラムにおいて、日本企業との協力はごく自然な要素になると考えています。日本は強固な産業基盤を有しており、通信・航法システムからポンプ、照明装置に至るまで、国産部品をワイバーンに統合できる可能性があると見ています。エンジンやプロペラといった大型機器については海外製となりますが、これらについても日本国内での支援体制を確保することが可能です。その結果、ワイバーンには日本製部品を相当な割合で組み込むことができるでしょう。

すでに、日本国内のサプライヤーから部品を調達する可能性について検討を開始しており、これにより、海外サプライチェーンに依存することなく、日本国内で将来的な支援を確保することが可能になると考えています。当社としては、船のライフサイクル全体にわたる支援を行うというコミットメントを揺るぎなく維持します。当社チームは、これまで複数回にわたり日本企業への接触・訪問を重ねており、この分野における実質的な協力機会があると認識しています」

もし、ワイバーンに関してこのような日本企業の参画が実現すれば、海上自衛隊のLCACに関して課題とされている維持整備やサプライチェーンの問題は、クリアされることなるでしょう。さらに、グリフォンマリーンでは海上自衛隊導入後の乗員教育に関しても、すでに方法論を確立しているとシルヴァ氏は説明します。

「教育訓練については、イギリスでの訓練課程と、日本国内での実地訓練を組み合わせた形を想定しています。これは、すでに大分県に納入した3隻の民間向けホバークラフト（大分市街と大分空港を海路で結ぶ大分第一ホーバードライブ運航の『ホーバークラフト』）で成功裏に実施した実績があり、このモデルが有効であることを確認しています。さらに日本国内では、現地教官による長期的な教育を提供するため、ローカルな訓練学校を設立する可能性もあります。

これは、当社のホバークラフトを運用する他国において、すでに成功を収めている取り組みです。目的は、運用者および整備員が運用開始初日から十分な自信を持ち、必要なときにいつでも国内で支援を受けられる体制を構築することです」

災害派遣のみならず、現在急速にその必要性が高まりつつある南西諸島防衛においても、LCACの担う役割は非常に重大です。したがって、その後継選定は可及的速やかに行われる必要があると、筆者は思います。さらに、昨今の日英関係強化の文脈も併せ考えると、このイギリスの老舗ホバークラフトメーカーであるグリフォンマリーンの提案は、非常に魅力的であると言えます。