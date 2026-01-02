この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ポイ活速報】SBI証券とワンバンクのお年玉キャンペーンを見逃すな！最低1,600円の投資で最大17,500円還元のチャンス

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が「全員突撃ｨ--- 爆益ﾜﾛﾀ- SBI証券お年玉 ワンバンクお年玉7500円」を公開。SBI証券とワンバンクがそれぞれ開始した、お得な「お年玉キャンペーン」について解説した。



まず、SBI証券では、グループ累計1,500万口座達成を記念した「総額1,500万円！新春お年玉キャンペーン」を2月27日まで実施している。本キャンペーンは、期間中にエントリーし、投資信託を合計1万円以上買い付けることで、抽選にはずれた場合でも500万円の山分け（1人あたり上限5,000円）に参加できる。



さらに、国内株式または米国株式を買い付ける追加条件を達成すると、もう一つの500万円山分け（同上限5,000円）にも参加可能だ。ネコ山氏はこの追加条件について、S株（単元未満株）制度を利用し、株価8円の銘柄「ランド（8918）」を1株購入する方法を提案。同氏は「1株でも配当金が1円もらえ、税金もかからない」と述べ、わずかな投資で条件を達成できる点を強調した。



次に、電子マネー「ワンバンク」が実施する「オリパキャンペーン」を紹介。これは、対象サービスで初めてコインやポイントを購入すると、最大7,500円相当のワンバンクポイントがもらえるというもの。対象となるのは「日本トレカセンター」「オリパワン」「DOPA!」の3サイトで、それぞれの初回最低課金額（合計1,600円）を支払うだけで条件達成となる。ネコ山氏は「ガチャを引く必要はない」と補足し、あくまで初回購入が条件である点を伝えた。



SBI証券のキャンペーンは最大1万円、ワンバンクのキャンペーンは最大7,500円と、いずれも少ない投資で大きなリターンが期待できる。両キャンペーンともエントリーが必須のため、興味がある場合は期間内に手続きを済ませておきたい。