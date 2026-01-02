昨年大みそかに東京・渋谷のNHKホールから生放送された「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20〜11・45）第2部（後9・00〜11・45）の平均世帯視聴率は35・2％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが2日、分かった。ワースト2位だった昨年から2.5ポイントアップ。2022年以来、3年ぶりに35％を突破した。1部（後7・20〜8・55）は30・8％だった。

24年の紅白は平均世帯視聴率が第2部で32・7％、第1部（で29・0％。2部制となった1989年以降で過去2番目に低い数字となった。25年は24年から第1部で1.8ポイント、第2部で2.5ポイント上昇。第2部の大台の40％には届かなかったが、3年ぶりに35％突破した。テレビ離れが進み、視聴率が右肩下がりとなる中で、放送100年の節目に存在感を大きく示す結果となった。

放送100年の節目となった2025年の紅白。 テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務めた。

アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」、「M!LK」ら昨年を彩ったアーティストが初出場し、「TUBE」、久保田利伸らベテラン勢が返り咲いた。さらに、特別企画で堺正章、矢沢永吉、松田聖子ら大物アーティストが出演。紅白勇退を発表した郷ひろみは「2億4千万の瞳―エキゾチック・ジャパン―」で盛大に締めくくった。25年いっぱいでコールドスリープ(活動休止）したPerfumeは“有終の美”を飾った。

【紅白歌合戦 近年の視聴率と第2部の40％割れ】（ビデオリサーチ調べ、関東地区）

＜世帯視聴率＞

2020年（第71回）第1部＝34・2％、第2部＝40・3％

2021年（第72回）第1部＝31・5％、第2部＝34・3％

2022年（第73回）第1部＝31・2％、第2部＝35・3％

2023年（第74回）第1部＝29・0％、第2部＝31・9％

2024年（第75回）第1部＝29・0％、第2部＝32・7％

2025年（第76回）第1部＝30・8％、第2部＝35・2％

＜個人視聴率＞

2020年（第71回）第1部＝25・0％、第2部＝29・6％

2021年（第72回）第1部＝23・4％、第2部＝24・8％

2022年（第73回）第1部＝23・0％、第2部＝26・0％

2023年（第74回）第1部＝22・0％、第2部＝23・5％

2024年（第75回）第1部＝21・1％、第2部＝23・4％

2025年（第76回）第1部＝23・2％、第2部＝26・4％

＜第2部の世帯40％割れ＞

2004年（第55回）第1部＝30・8％、第2部＝39・3％

2006年（第57回）第1部＝30・6％、第2部＝39・8％

2007年（第58回）第1部＝32・8％、第2部＝39・5％

2015年（第66回）第1部＝34・8％、第2部＝39・2％

2017年（第68回）第1部＝35・8％、第2部＝39・4％

2019年（第70回）第1部＝34・7％、第2部＝37・3％

2021年（第72回）第1部＝31・5％、第2部＝34・3％

2022年（第73回）第1部＝31・2％、第2部＝35・3％

2023年（第74回）第1部＝29・0％、第2部＝31・9％

2024年（第75回）第1部＝29・0％、第2部＝32・7％

2025年（第76回）第1部＝30・8％、第2部＝35・2％