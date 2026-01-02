このインフレ下になぜデフレ脱却策なのか

2025年12月16日、一般会計の総額が18兆3,034億円にも上る2025年度補正予算が、参議院で可決されて成立した。コロナ禍後の最大規模で、6割を超える11兆6,960億円は赤字国債でまかなわれる。この予算は高市早苗総理の肝いりである総合経済対策の裏づけとなるもので、財政規律が失われるという批判を避けるために、「責任ある積極財政」なる言葉がもちいられている。

周知のとおり、高市総理は安倍晋三元総理が進めた「アベノミクス」を信奉し、その路線を継承しようとしている。つまり、積極的な財政出動や徹底した金融緩和というアベノミクスの流れを汲み、需要を創出してデフレからの脱却をめざし、日本が稼ぐ力を高めるのだという。そうなれば税収も増え、財政も持続可能になるという理屈である。

なぜいまアベノミクスを継承するのか――

要は、需要を創り出して賃金を上昇させ、設備投資が続々と行われるという経済の好循環を生み出すために、政府が積極的に支出するのが高市流で、そこに向けて動き出したのだ。

しかし、なぜいまアベノミクスを継承するのか。というのも、アベノミクスがはじまった2012年12月の時点と現在とでは、経済状況がまったく異なる。当時は1990年代からはじまった景気の長期停滞と物価の下落に見舞われていた。このため、デフレからの脱却を旗印に金融緩和や財政出動を行うのは、その是非はともかく、理屈が通らないわけではなかった。

ところが、目下の経済状況はもはやデフレではない。むしろ、アベノミクスがはじまった当時とは正反対といえる。それは物価高にあえぐ国民が一番よく知っているはずで、日本のインフレ率はすでに2025年10月時点で3％に達している。それなのに大型の財政出動をすれば、需要が刺激され、物価はさらに上がってしまう危険性が高い。

また、インフレになれば金融を引き締めるのが経済の定石なのに、高市総理は緩和策にこだわり続けている。するとどうなるか。

現在の物価高はその過半が円安に起因し、円安の大きな原因は、日本と欧米との金利差が大きいことにある。つまり、金利が低い円より金利が高いドルやユーロで運用したほうが儲かるから、円が売られてしまう。緩和策をとるかぎり円安になり、物価高も続くということだ。そのうえ金利はゼロに近いため、銀行などに預けている資産はどんどん目減りする。国民は貧しくなるばかりである。

給料が上がらなかった「実績」があるのに

このように、高市政権の経済対策に対しては、考えるほど不安が募る。なかでも心配になる3点について、以下に整理しておきたい。1つは、これまで財政出動と金融緩和をいくら重ねても、私たちの賃金上昇につながらなかったという点である。

アベノミクスの開始直前は、1ドル80円前後の超円高で、たしかに日本の輸出産業は圧迫されていた。そこで、産業界の要請に応えて異次元緩和と財政出動が開始されると、円安は進み、輸出企業を中心に大企業の利益は増え、商社にせよ大手製造業にせよ、多くが史上最高益を上げるに至った。円安のせいで物価高になれば、企業のコストも上昇するが、各企業はそれを価格に転嫁した。つまりツケを消費者に回したわけで、結果、物価はさらに上がった。

物価が3％上昇するのは、消費者にとっては、消費税が3％上がったのと同じことだ。アベノミクスはこうして消費者に負担を強い、大企業を助けたことになる。それでも物価が上がった分、賃金も上昇するなど消費者への還元があれば、緩和政策の効果もあったといえよう。ところが、各企業は円安のおかげで楽に利益を上げられるので、技術革新を怠った。このため経済は成長しなかった。さらに許しがたいことに、増えた利益を分配しなかった。つまり、利益を自己資本の強化に回すばかりで、社員の給料を上げなかったのである。

企業の内部留保は、1998年には130兆円程度だったが、アベノミクスがはじまったころに300兆円に達した。だが、本格的に増えたのはその後で、2024年末現在で637兆円超に達している。

バブル崩壊以降、企業がベアを凍結して賃金が上がらなくなったため、アベノミクスが風穴を開け、賃金の上昇を促すはずだった。ところが、大企業は非正規雇用を増やし、正社員のベアは凍結した。次に襲うかもしれない危機に備えるため、内部留保を増やして自己資本を強化するのが産業界の常識になった。結果的に日本は、過去30年にわたって実質賃金がほとんど増えないという、先進国としては過去に例がない事態に見舞われている。

それがアベノミクスの結果なのだから、賃金を上昇させるなら、企業を甘やかす政策は改めるしかないと思うのだが。

物価高の「火元」をなぜ放置するのか

2つ目は、総合経済対策が物価高対策につながるとは思えない点である。高市総理は「内閣発足以来、国民のみなさまが直面する物価高への対策を最優先に掲げてまいりました」と胸を張った。ガソリン暫定税率廃止や、子供1人あたり2万円の現金給付がそれに該当するのだろうが、すでに述べたように物価上昇率は3％にもなり、消費税が3％上がったのも同じ状況にある。こんな小手先の減税や給付が対策になるはずがない。それに、緩和策を続けるかぎり円安が続き、物価高は解消されない。

円安によって価格が上昇する輸入品が、自動車や高級ブランド品、高級食材だけなら、円安が万人にダメージをあたえるとはいえない。だが、日本は食料全体の62％、エネルギーの88％を輸入に頼るなど、輸入への依存度が極端に高く、円安が物価高に直結する。それなのに火元を放置したままでは、今後も物価はますます上昇するしかない。

実際、高市氏が自民党総裁選に勝利した時点で円安が大きく進んだ。これは高市氏が緩和志向だと知っている金融市場が、今後も日本と欧米の金利差が縮まらず、円が売られる状況が続くと判断したからだ。つまり、足元を見直さないかぎり物価高対策にならないはずなのに、足元を顧みる気配はない。

そもそも金融緩和はアベノミクスの開始以来、大きな副作用をともなってきた。異次元緩和は2024年まで続き、その間、金利がゼロなのをいいことに政府は赤字国債を乱発し、それを日銀が無制限に買い取ってきた。結果として、国の借金は恐ろしく膨らんだ。2024年度末時点で、国債、借入金、政府短期証券を合わせて1,323兆円超で、GDP比で237％という数字は世界トップクラスである。年収1,000万円の家庭が1億数千万円の借金をかかえているのと同じ、といえば伝わるだろうか。

これだけ借金があると、金利が少し上がれば財政負担に直結する。このため、どこの国でもインフレや通貨安になれば金融を引き締めるのに、日本だけはなかなかできない。それでも、少しずつでも金利を上げ、同時に財政の健全化も図らなければ、円安が続いて物価高は解消しないはずだが、高市政権は金融を緩和し、借金はさらに増やそうとする。そのうえでの小手先の対策は、燃え盛る火に油を注ぎつつ、わずかな水をかけるのに似ている。

こうして物価高が続くかぎり個人消費が上向かず、景気は回復しない。コロナ禍が終わると、その間の貯えを一気に消費しようという志向が世界中で生じた。いわゆる「リベンジ消費」だが、日本では起きなかった。異次元緩和が続いて円安が進み、物価が上がって家計の負担が増え、リベンジどころではなかったのだ。

その後、状況はさらに悪化している。特に多くの金融資産を持ちながらも収入はかぎられる高齢者は、現状では利子収入がゼロに等しいので、物価が上がるとますます財布のひもを締める。個人消費が上向くわけがない。

危ないと判断されてしまえばおしまい

3つ目は2つ目と重なるが、政策に自信があっても、市場に「ダメ」の烙印を押されればおしまいだという点である。今回の補正予算でも、前述のように11兆円を大きく超える赤字国債が発行され、国の借金はまた増える。日本はその負担に耐えられるのか。

高市総理も彼女に近いエコノミストたちも、次のように主張する。政府保有の金融資産を差し引いた純債務を見れば、日本は他国とくらべて悪い状況ではない。名目経済成長率が長期金利を上回っているかぎり、対GDPでの債務比率は下がっていく――。だが、そうした主張が仮に正しいとしても、「日本の財政は危ない」と市場が判断すれば円は売られる。つまり問題は、本当に危ないかどうかではなく、危ないと判断されてしまうことにある。

日本は借金が多すぎて、利上げが財政負担増に直結する。事実、そのために機動的な利上げができず、そのことは市場にバレている。要は、黙っていても円は売られやすいのだ。そこに、利上げに消極的な高市氏が自民党総裁に選ばれたので、円は一気に売られた。続いて総合経済対策が発表され、財政拡張路線が改めて明らかになると、今度は長期金利が上昇。その指標とされる新発10年国債の利回りは、18年半ぶりの水準にまで上昇して、2％を伺おうとしている。

財政を慮って利上げを躊躇するうちに、長期金利が勝手に上がって財政負担が増し、なおかつ財政規律への懸念から、円安が止まらなくなった、ということである。

話は少々ややこしいが、丸めていえば、高市総理の経済対策が金融市場から不安視された結果、長期金利が急上昇し、日本の利払い費が膨らもうとしている、ということだ。こうなると国の借金がさらに増えるという懸念が生じて、円はさらに売られかねない。少なくとも、長期金利の急上昇と円安は、金融市場からの厳しい視線の現れであり、そういう目を向けられた時点で、筆者は不安しかいだけない。

せめて政権内で賛否両論を戦わせてほしいが、総理の経済に関する諮問機関である経済財政諮問会議も日本成長戦略会議も、アベノミクスを肯定するリフレ派（デフレから脱却して適度なインフレを目指すのがリフレ政策）に占拠されてしまった。すなわち、これらの会議では反対意見が出ない仕組みなのである。異なる意見に耳を傾けて自説を常に検証する、という謙虚さを失ったとき、人間は暴走することがある、と指摘しておきたい。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部