¡Ú¹ÈÇò¡Û»°»³¤Ò¤í¤·¡Ö¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡×Ä©Àï¤Ç2Ç¯Ï¢Â³À®¸ù¡ª129¿ÍÏ¢Â³¤ÇÃ£À®¡¢ÍµÈ¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤¬11Ç¯Ï¢Â³11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡Ö¼òÅô¤ê¡×¤ò²Î¾§¡£¹±Îã¤Î¡Ö¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢¸«»ö129¿ÍÏ¢Â³¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡17Ç¯¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤«¤é¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿»°»³¤¬²Î¾§»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡×¡£¡Ö¼òÅô¤ê¡×¤ò²Î¤Ã¤¿º£²ó¤¬Âè9²ó¤Ç¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤ä¡ÖILLIT¡×IROHA¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢¡Ö&TEAM¡×MAKI¤Î½Ð¾ì¼Ô¤â»²²Ã¡£TRF¤ÎDJ KOO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×Ì§ÎØ¤Ï¤ë¤«¤â²Ã¤ï¤Ã¤ÆºòÇ¯¤Î128¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë129¿Í¤Ë¤è¤ëµÏ¿¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡29Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï1ÈÖ¼ê¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÍµÈ¤¬¥ß¥¹¤·¡¢»°»³¤Ï¡Öº£Ç¯°ìÈÖÆ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉ¨¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍµÈ¤ÏÁ°Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¡¢µÞ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢³Ú²°¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤±¤ó¶ÌÎý½¬¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡Ö°ú¤¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼åµ¤¤À¤Ã¤¿ÍµÈ¤À¤¬¡¢¸«»öÀ®¸ù¤·¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¡£¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤È¶Ì¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Î»°»³¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¸ø¼°Ç§Äê°÷¤Î¡Ö¸«»ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ã£À®¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÍµÈ¤â¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª»°»³¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Ï¤¸¤±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»°»³¤ÏÀ®¸ù¸å¡¢¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¡¢¡Öº£Ç¯129¿Í¤Î¤¦¤Á60¿Í¤°¤é¤¤¤¬½é»²²Ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ëÊý¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¤¤¤Æ¡¢³ä¤ÈÇ¯Îð¤â¼ã¤¤»ÒÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Æâ¿´¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¼ã¤¤»Ò¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¨¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°»³¤Î¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ïº£Ç¯¤Ç9²óÌÜ¡£²áµî8²ó¤Î¤¦¤Á5ÅÙ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Î¼ùÎ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£