東洋エンジニアリング<6330.T>が続伸で一時４８０円高の３７００円と値を飛ばし、連日の年初来高値更新となった。前日はストップ高で取引を終えていたが、きょうも目先筋の売り物を吸収し上値追いが続いている。また、官公庁案件に強い建設コンサル会社いであ<9768.T>も一時２３０円高の４１４５円に買われるなど気を吐いた。



日中関係の悪化などを背景に、輸入ではなく国産で調達するレアアースの必要性が高まっている。そのなか、海洋研究開発機構などが年明け（１月中旬）から南鳥島沖の深海底掘削により、レアアースを多く含む堆積物（レアアース泥）を試験採取することが明らかとなっている。東洋エンジは海洋研究開発機構の委託で深海底からレアアース泥を回収するシステムの技術開発に携わっており、同テーマの花形銘柄として市場の注目度が高い。また、官庁との取引が豊富ないであは、国土強靱化関連でも重要なポジションにあるが、海洋環境調査で実績の高い建設コンサル企業ということもあって、海洋資源開発プロジェクト（差し当たってはレアアース）に絡む有望株としての位置付けで人気化素地を開花させている。



