優勝候補・大津が豪快７発で逆転勝ち！ 青森山田、帝京長岡、尚志、高川学園、浜松開誠館など伝統・強豪校が大晦日の２回戦に進出！【選手権１回戦まとめ】
［高校選手権・１回戦］12月29日
12月29日、第104回全国高校サッカー選手権は開幕戦を除く１回戦の15ゲームを開催した。首都圏の８会場で熱戦が繰り広げられ、青森山田、大津、尚志、帝京長岡、興國、広島皆実、浜松開誠館、高川学園、鹿島学園など強豪・伝統校が大晦日の２回戦へと駒を進めた。
悲願の選手権初制覇に挑む大津は古豪・北海と対戦。いきなり開始４分、FKからゴール前でこぼれた球を相手DF西垣に押し込まれて先制を許してしまう。それでも熊本の雄は慌てない。前半23分、左サイドからMF渡部が送った高速クロスを、走り込んだFW山下がドンピシャヘッドで合わせて同点。畳みかける大津は29分、山下のパスに呼応したDF開地が逆転弾を挙げる。直後に北海のDFが退場となって数的優位に立つと、37分にはMF山本がゴールをこじ開けてリードを２点に広げた。後半も４点とラッシュを決め込んだ大津が終わってみれば７―１の快勝。力強く第一歩を踏み出した。
高川学園vs福井商戦は前半19分に均衡が破れた。高川学園はGKのパントキックを１年生FW原田が強靭なフィジカルで収め、そのまま裏のスペースへ猛進。豪快な20メートル弾でネットを揺らし、Nack5会場のどよめきを誘った。30分にはDF沖藤のクロスボールがそのままゴールに吸い込まれて２点目。40分にもFW横田にゴールが生まれて俄然優位に試合を進める。後半は両チームともにゴールを奪えず、高川学園が３−０の勝利を収めた。
等々力会場の第２試合では静岡代表・浜松開誠館と初出場の九州文化学園が雌雄を決した。試合が動いたのは前半14分だ。浜松開誠館はMF間渕のパスに抜け出したMF宗像が冷静にねじ込んで先制点をゲットした。さらに27分、カウンターからふたたび宗像が左足で鋭いグラウンダーショットを決めて２−０。後半に入っても主導権を譲ることなくゲームを支配した浜松開誠館がクリーンシートで勝ち切り、選手権初勝利を飾っている。
１回戦の全結果は以下の通りだ。
【12月29日／１回戦】
山梨学院（山梨） 0(6PK5)0 京都橘（京都）
帝京長岡（新潟） 5-0 大社（島根）
広島皆実（広島） 2-1 専大北上（岩手）
聖和学園（宮城） 3-0 那覇西（沖縄）
興國（大阪） 2-0 帝京大可児（岐阜）
金沢学院大附（石川） 2-1 日章学園（宮崎）
青森山田（青森） 5-0 初芝橋本（和歌山）
奈良育英（奈良） 2(3PK2)2 矢板中央（栃木）
尚志（福島） 6-0 高松商（香川）
高川学園（山口） 3-0 福井商（福井）
水口（滋賀） 1-0 上田西（長野）
浜松開誠館（静岡） 2-0 九州文化学園（長崎）
鹿島学園（茨城） 7-0 新田（愛媛）
大津（熊本） 7-1 北海（北海道）
大分鶴崎（大分） 3-1 山形明正（山形）
【12月28日／１回戦・開幕戦】
徳島市立（徳島） 4-1 早稲田実（東京Ｂ）
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
