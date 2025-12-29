[格安スマホ＆SIMトレンドチェック！] 「メルカリモバイル」担当者が語るイチオシポイントをチェック！ MVNOの中の人に聞く「ここがイチオシ！」2025→26
年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！
本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！ 年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。基本情報 サービス名称 メルカリモバイル 利用できる回線 NTTドコモ 5G対応 ○ データ容量範囲 4～40GB 国内通話料金 22円/30秒
5分かけ放題：500円
10分かけ放題：770円
完全かけ放題：1320円 SIM SIMカード／eSIM
メルカリモバイル
中の人： 川嶋一矢氏（左）と深見和樹氏（右）（MVNO team）
中の人のイチオシポイント
「メルカリモバイル」は、余ったデータ容量（ギガ）を売って、その販売利益を「メルカリ」や普段のお買い物で使えるという、これまでにない新しいモバイルサービスです。
データ容量は余っても出品して売れればムダにならず、逆に足りないときは1GBあたり平均80円（集計期間：2025年11月）の価格相場で必要な分だけ購入できるため、お客さま一人ひとりの利用スタイルに合わせて柔軟に運用できます。
さらに、「メルカリ」での出品時に使える販売手数料50%オフクーポンがもらえる「売る特典」や、「メルカリ」でのお買い物時のポイント還元が最大14%還元になる「買う特典」のいずれかを選べる特典（上限あり）も用意しています。
通信サービスとしての使いやすさに加え、「メルカリ」を使う方ほどおトクになる仕組みが「メルカリモバイル」の大きな特徴です！
オススメプラン
プランA：迷ったらまずコレ！サブブランドからの乗り換えで人気のプラン！
プラン名： 20GBプラン
月額料金： 2390円
オススメポイント：
プランB：とにかくオトクに始めたい方に
プラン名： 4GBプラン
月額料金： 990円
オススメポイント：