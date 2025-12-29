年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！

本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！ 年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。

メルカリモバイル

基本情報 サービス名称 メルカリモバイル 利用できる回線 NTTドコモ 5G対応 ○ データ容量範囲 4～40GB 国内通話料金 22円/30秒5分かけ放題：500円10分かけ放題：770円完全かけ放題：1320円 SIM SIMカード／eSIM

中の人： 川嶋一矢氏（左）と深見和樹氏（右）（MVNO team）



中の人のイチオシポイント

「メルカリモバイル」は、余ったデータ容量（ギガ）を売って、その販売利益を「メルカリ」や普段のお買い物で使えるという、これまでにない新しいモバイルサービスです。

データ容量は余っても出品して売れればムダにならず、逆に足りないときは1GBあたり平均80円（集計期間：2025年11月）の価格相場で必要な分だけ購入できるため、お客さま一人ひとりの利用スタイルに合わせて柔軟に運用できます。

さらに、「メルカリ」での出品時に使える販売手数料50%オフクーポンがもらえる「売る特典」や、「メルカリ」でのお買い物時のポイント還元が最大14%還元になる「買う特典」のいずれかを選べる特典（上限あり）も用意しています。

通信サービスとしての使いやすさに加え、「メルカリ」を使う方ほどおトクになる仕組みが「メルカリモバイル」の大きな特徴です！

オススメプラン

プランA：迷ったらまずコレ！サブブランドからの乗り換えで人気のプラン！

プラン名： 20GBプラン

月額料金： 2390円

オススメポイント：

価格・データ容量のバランスが取れた“人気プラン” メルカード ゴールドの「買う特典」還元ポイントを利用すると実質月額1790円に!! 余ったギガは出品して売れると、実質的な通信費の節約に！

プランB：とにかくオトクに始めたい方に

プラン名： 4GBプラン

月額料金： 990円

オススメポイント：

安価に「メルカリモバイル」を試したい方に最適 メルカード ゴールドの「買う特典」還元ポイントを利用すると実質月額790円に!! 4GBで足りなくても、必要な分だけギガを追加できて安心（※）上記実質価格は、「メルカリモバイル」と「メルカード ゴールド」(年会費5000円)を契約し、メルカリで「買う特典」により還元される上限ポイント分まで買い物し、還元分をすべて「メルカリモバイル」の支払いに使用した場合