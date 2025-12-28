ある柴犬の成長記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で188万回再生を突破し、「立派すぎて爆笑」「愛情詰まりすぎw」「鼻水吹いたwww」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『豆柴サイズ』と思っていた柴犬→大切に育てた結果、4年後…思っていたのと全然違う『まさかの成長』】

家族が一目惚れした犬

YouTubeチャンネル「白柴犬はる」の投稿主さんが紹介したのは、柴犬『はる』ちゃんとの出会いのエピソードです。はるちゃんは、白毛の柴犬さん。子犬時代に投稿主さんと出会い、家族に迎えることにしたといいます。

はるちゃんは、とても華奢なわんこでした。はるちゃんの両親の遺伝もあったのか、「この子は小柄になる」と言われたそうです。抱くのも怖いほど小さかったはるちゃんですが、その可愛い姿に家族全員が一目惚れ。家での暮らしが始まったのです。

小さすぎて不安になることも…

お散歩に行くときも、あまりに小さくて不安になったという投稿主さん。一生懸命走る姿は健気で愛おしくなったものの、なかなか成長せず心配していたといいます。

その気持ちは、家族もみんな一緒でした。「もしかしたら大きくなれないのかも…」そんな不安が頭をよぎるほどだったとか。あどけなくてかよわいはるちゃんを、家族全員が大切に大切に育てたそうです。

貫禄ありすぎる姿に成長！！

そして、4年後…。すっかり成犬になったはるちゃんは、誰もが予想していなかった姿に成長していました。

なんと、はるちゃんは体重12キロのデカワンコになっていたのです…！！たっぷりと蓄えた顎肉が、どことなく貫禄を醸すはるちゃん。小さくて不安になった過去が信じられないほどの成長ぶりに、投稿主さんは驚いたといいます。

柴犬はもともと「小型犬」に分類される犬種で、体重10キロ以内が一般的とされています。体重12キロのはるちゃんは、豆柴どころか柴犬としても規格外！子犬のときに想定されていた体重を、はるかに超えてしまったのです。

そんなはるちゃんが、今でも変わらず愛おしいという投稿主さん。家族にたっぷり愛情を受けて、ちょっぴり大きくなり過ぎてしまったのかもしれませんね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「幸せそうな表情がたまらない」「柴なんて大きければ大きいほどかわいい」「愛情たっぷり受けて育ったのがわかる」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「白柴犬はる」には、はるちゃんのゆるくてかわいい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「白柴犬はる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。