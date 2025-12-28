¥«¥é¡¼ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖBigme 7¡í B751C¡×¤ò»î¤¹¡ªAndroidÅëºÜ¤Ç¥Ú¥óÆþÎÏ¤äAIÊ¸»úµ¯¤³¤·ÂÐ±þ¤Ç7¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
|7¥¤¥ó¥Á¥«¥é¡¼ÅÅ»Ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖBigme B751C¡×¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ê¤éÍµ¡EL¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Íµ¡EL¤ÏÈ¯¿§¤ä¿§ºÆ¸½À¤¬¹â¤¯¡¢¹âÂ®¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ÇÉé²Ù¤Î¹â¤¤Æ°²è¤ä¥²¡¼¥à¤¬²÷Å¬¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é±Õ¾½¤òºÎÍÑ¤·¤Æ°Â²Á¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÍÑÅÓ¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÅ»Ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿E InkÅëºÜ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊE Ink¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÏAmazon¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖKindle¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤ËAmazon¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ÖKindle½ñÀÒ¡ÊKindleËÜ¡Ë¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWeb¥¹¥È¥¢¡ÖAmazon.co.jp¡×¡Ê https://www.amazon.co.jp/ ¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò²÷Å¬¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒµ¡Ç½¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤¬¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êÌÌÇò¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÅÅ»Ò½ñÀÒ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³èÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤E Ink¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòº£¤ÏAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë»î¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤Ï²èÌÌÉÁ¼Ì¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÅ¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ÊÅÅÎÏ¤ÇÇö·¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ËÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Kindle¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿³èÍÑÊýË¡¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¥«¥é¡¼E Ink¤òºÎÍÑ¤·¡¢OS¤ËAndroid¤òÅëºÜ¤·¤¿7¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖBigme 7'' B751C¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏAmazon¤Î¡ÖKindle¡×¤¬ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤
Bigme 7'' B751C¤Ï2024Ç¯5·î¤ËÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥«¥é¡¼E Ink¤Ë¤è¤ëÅÅ»Ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏOS¤ÏAndroid 11¡¢²èÌÌ¤Ï7¥¤¥ó¥Á¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ï2.3GHz¥ª¥¯¥¿¥³¥¢CPU¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤Ï4GB¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï64GB¡¢ÄÌ¿®µ¡Ç½¤ÏÌµÀþLAN¡ÊWi-Fi¡Ë¤ª¤è¤ÓBluetooth¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²èÌÌ²òÁüÅÙ¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¤Ï1264¡ß1680¥É¥Ã¥È¡Ê300ppi¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï632¡ß840¥É¥Ã¥È¡Ê150ppi¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó155.7¡ß136.2¡ß7.0 mm¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó212g¤È¡¢7¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë·ÚÎÌ¤«¤ÄÇö·¿¤Ç¡¢Çö·¿¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖiPhone Air¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¸ü¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¿§¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î1¿§¤Î¤ß¡£¤Þ¤¿OS¤ÏAndroid 11¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¿·OS¤ÎAndorid 16¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢5À¤ÂåÁ°¤È¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÈ¼«¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÊUI¡Ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Android¤Î¸Å¤µ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
Bigme 7'' B751C¤ÈiPhone Air
Bigme 7'' B751C¤ÈiPhone Air¤Î¸ü¤µ¤ÎÈæ³Ó
¥«¥é¡¼¤ÎE Ink¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÁ²èÂ®ÅÙ¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°ºî¼«ÂÎ¤Ï°Õ³°¤Ë¥µ¥¯¥µ¥¯Æ°¤¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢±ÇÁü»ëÄ°¤Ç¤âÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖYouTube¡×¤ÎºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥«¥é¡¼¤ÎÈ¯¿§¤Ï°¤¯¡¢¿§¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¿§¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â»ëÇ§À¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤Ï³Ú¤·¤¯ÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Kindle¥¢¥×¥ê¤ÇÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÎÉ½¼¨Îã
Kindle¥¢¥×¥ê¤ÇÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÎÉ½¼¨Îã
¤Þ¤¿Kindle¤È¤Ï°ã¤¤¡¢AndroidÅëºÜÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÖGoogle Play¥¹¥È¥¢¡×¤«¤éAndroid¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Android¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÆ°ºî¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿4GB RAM¤«¤Ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÉ½¼¨¤ËÃÙ±ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Éé²Ù¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥ê¤ÎÁàºî¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎAndroid¥¢¥×¥ê¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢E Ink¤ÎAndorid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤Î¤Ï½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥×¥ê°ìÍ÷²èÌÌ
Google¤¬Äó¶¡¤¹¤ëGmail¤Ê¤É¤ÎGoogle Mobile Service¡ÊGMS¡Ë¤Î¥¢¥×¥ê¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ú¥óµ¡Ç½¤ÈAIµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£E InkÅëºÜµ¡¼ï¤Ç¥Ú¥óÆþÎÏ¤ò½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·ÃÙ±ä¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê¸»ú¤Ï²÷Å¬¤ËÆþÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î±Õ¾½¤äÍµ¡EL¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¥Ú¥óÆþÎÏ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥¬¥é¥¹¤Î¸ü¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ë¾ì½ê¤ÈÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤º¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢E Ink¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»æ¤ËÄ¾ÀÜ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥óÆþÎÏ¤ÎÎã
¤Þ¤¿AIµ¡Ç½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ê¤ÉÏ¿²»¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤äÍ×Ìóµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤âBluetooth¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÀÜÂ³¤·¤ÆÊ¸»úÆþÎÏ¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢²èÌÌÉÁ¼Ì¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¸»úÆþÎÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÄ»öÏ¿¤ÎÍ×Ìóµ¡Ç½
Bluetooth¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÍøÍÑÎã
Bigme 7'' B751C¤òÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼¡Ü¦Á¤È¤·¤ÆAndroid¥¢¥×¥ê¤Î³èÍÑ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¥óµ¡Ç½¤äAIµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÛÁü¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Andorid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤ò¤ß¤ë¤È¡¢º£»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢E InkÅëºÜ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤ò¸ÂÄê¤·¤¿·Á¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤µ¡¼ï¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤µ¤é¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Bigme 7¥¤¥ó¥Á ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼ÅÅ»Ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ 4+64 GB ¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¤È¥±¡¼¥¹¤ò´Þ¤à
Bigme
µ»ö¼¹É®¡§°ËÆ£¹À°ì
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Bigme 7 '' B751C ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Bigme 7 '' B751C ºÇ°Â kaleido 3 ¥«¥é¡¼ Eink ¥á¥âÄ¢¡¢ÌµÎÁ¥±¡¼¥¹¤È¥¹¥¿¥¤¥é¥¹ÉÕ¤ - Bigme Official Store