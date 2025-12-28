¥´¥ß²°Éß¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¡©Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤ÈÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¸½¾ì¤ò²òÀâ¡ª
¡Ö¥´¥ß²°Éß¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò´¶¤¸¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²¿Ç¯¤âÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥´¥ß²°Éß¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ö¿Í´ÖÀ¤Î·çÍî¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¤ä¿´¤Î¾õÂÖ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤äÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤ÎÀµÂÎ¡¢ÀìÌç¤ÎÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Î¤¢¤êÊý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊÒÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡á°¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤à¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¥´¥ß²°Éß¤ÈÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥´¥ß²°Éß¤ÈÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥´¥ß²°Éß¤Ë»ê¤ëÂ¿¤¯¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¡Ö¤À¤é¤·¤Ê¤µ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î¸ÉÎ©¤Ê¤É¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤Î¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆó¸«Ê¸Ä¾»á¤â¡¢ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¡¢±¿Å¾¤¬¶ì¼ê¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¿Í´ÖÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¤Îµß¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÝ½ü¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥´¥ß²°Éß¤â°ì¤Ä¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸¶°ø¤ÏÊ£»¨¤Ç¸ÄÊÌÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡×¤È¤È¤é¤¨¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥´¥ß²°Éß¤ÈÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿´¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ëÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¼¡¤Ï¡¢¥´¥ß²°Éß¤ËÈ¼¤¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥´¥ß²°Éß¤¬¤â¤¿¤é¤¹Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤È¤Ï¡©
¥´¥ß²°Éß¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Éô²°¤Î¾õÂÖ¤¬°²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤«¤é¤âµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¤â¤¦Ã¯¤Ë¤âÍê¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢ÊÒÉÕ¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÝ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤äÉÔ°Â¾ã³²¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÊ»È¯¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ¸³è¤ÎÍð¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎSOS¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È»×¤¤µÍ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼¡¤Ë¡¢ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥´¥ß²°Éß¤ÈÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤Î´Ø¤ï¤êÊý
ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊÒÉÕ¤±ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥´¥ß²°Éß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀìÌç¶È¼Ô¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶È¼Ô¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥´¥ß²°Éß¤ÈÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤Î´Ø¤ï¤êÊý
ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊÒÉÕ¤±ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥´¥ß²°Éß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀìÌç¶È¼Ô¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶È¼Ô¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ß²°ÉßÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤Î¸½¾ì¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¡¢ÁÆÂç¥´¥ß½èÊ¬¡¢°äÉÊÀ°Íý¶ÈÌ³¤òÀìÌç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°äÉÊ¤ò¥´¥ß¤È¤·¤Æ°·¤ï¤º¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆÍøÍÑ¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÅØ¤á¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£