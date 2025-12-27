¡ÚMLB¡Û¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î50¿Í¡×¥¤¥Á¥íー22°Ì¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿17°Ì¡Ä¡Ä¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¸µÁÄ¡ÉÆóÅáÎ®¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCLUTCH POINTS¡Ù¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢¥á¥¸¥ãー»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î50¿Í¡×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤ÏÄÌ»»À®ÀÓ¤Ê¤É¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Í¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯½ç°Ì¤âÄã¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥Á¥íー¤¬22°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢1°Ì¤Ë¤Ï¤¢¤Î¡È¸µÁÄ¡ÉÆóÅáÎ®¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥á¥¸¥ãー¤ÇºÇ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÂÇ¼Ô¡×
¡ØCLUTCH POINTS¡Ù¤Ï¡¢¡Öº£²óÁª¤Ð¤ì¤¿50¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¹âÃæ¤ÎºÇ¹â¡£¤³¤Î¶¥µ»¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶Ë¤á¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏÌîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Ê±ó¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤à¡¢Â¿ºÌ¤ÇÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬¾Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¤ä¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢ー¥í¥ó¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¤é¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥íー¤ÈÂçÃ«¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
22°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Á¥íー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤Î1¿Í¡£¥á¥¸¥ãーÆþ¤ê¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ìー»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊºÍÇ½¤Ç¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Ç¤Ï2001Ç¯¤ËMVP¤Ëµ±¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥¸¥ãー¤ÇºÇ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥¤¥Á¥íー¤Ï19Ç¯´Ö¤Î¥á¥¸¥ãーÀ¸³è¤Ç¡¢ÄÌ»»3089°ÂÂÇ¡ÊÎòÂå22°Ì¡Ë¡¢ÂÇÎ¨.311¡ÊÎòÂå13°Ì¡Ë¡¢WAR60¤ò¥Þー¥¯¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡¦¥²ー¥à¤Ë¤Ï10²óÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥·¥ë¥Ðー¥¹¥é¥Ã¥¬ー¾Þ¤â3²ó¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢£Ã¯¤â´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡ÖWAR182.6¡×
ÂçÃ«¤Ï17°Ì¤Ç¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Èà¤Ï¥á¥¸¥ãー»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ïµå³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙMVP¤Ëµ±¤¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨.282¡¢280ËÜÎÝÂÇ¡¢WAR51.5¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï39¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨3.00¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆóÅáÎ®¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÁÄÆóÅáÎ®¥Ùー¥Ö¡¦¥ëー¥¹¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤Ï¶Ã°ÛÅª¤ÊÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ê¾¡¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»WAR182.6¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÇ¥È¥Ä¤Ç¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤â¤Û¤È¤ó¤É¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¡£¥Ùー¥Ö¡¦¥ëー¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡È»Ë¾åºÇ¹âÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Ç1°Ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¥Ùー¥Ö¡¦¥ëー¥¹¤Ï¡¢ÄÌ»»WAR182.6¡¢ÂÇÎ¨.342¡¢714ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.164¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Ç10°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£