「市販の鍋の素、使う？」＜回答数37,575票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第396回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「市販の鍋の素、使う？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「市販の鍋の素、使う？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
鍋料理 簡単人気のみそキムチ！絶品おすすめの味わいをお家で
【材料】（2人分）
白菜キムチ 200g
豚バラ肉(薄切り) 150g
木綿豆腐 150~200g
シイタケ(生) 3~4個
エノキ(小) 1袋
ニラ 1束
白ネギ 1/2本
白菜 2枚
モヤシ 1袋
玉ネギ 1/2個
ニンニク 1片
ショウガ 1片
<スープ>
顆粒チキンスープの素 大さじ 2
酒 200ml
水 600ml
合わせみそ 大さじ 2
キムチ鍋の素 50~60ml
中華麺(蒸し麺) 1玉
ネギ(刻み) 大さじ 3~4
【下準備】
1、白菜キムチが大きい場合は、ザク切りにする。
2、豚バラ肉は長さ4cmに切る。木綿豆腐は4つに切る。
3、シイタケは石づきを取り、かたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取り、軸と笠に切り分ける。軸は縦半分に裂き、笠の大きいものは半分に削ぎ切りにする。(ヒント)身の厚いシイタケは削ぎ切りにして火の通りを良くします。
4、エノキは石づきを落として小房に分け、ニラは長さ4cmに切る。白ネギは幅6〜7mmの斜め切りにする。
5、白菜は縦半分に切り、葉は長さ4cmに軸の白い部分は削ぎ切りにする。
6、モヤシは水で洗い、長い場合はザク切りにする。玉ネギは幅1cmに切る。
7、ニンニクは薄切りにして、ショウガは皮をむき、みじん切りにする。
【作り方】
1、鍋に＜スープ＞の材料を入れて、強火にかける。煮たったらニンニク、ショウガを加え、白菜キムチを漬け汁ごと加えて、再び煮たったら中火にする。(ヒント)キムチ鍋の素の代わりにキムチの素を使う場合は、キムチの素：水=1:1で割って下さい。また、鍋の中のアルコール分に火が入るかもしれないので注意して下さいね。
2、豚バラ肉、木綿豆腐、シイタケ、エノキ、ニラ、白ネギ、白菜、モヤシ、玉ネギを加え、火の通った具材から、煮汁と共にいただく。煮汁が少なくなったら、水とキムチ鍋の素を加える。
3、最後に中華麺を加えて器に取り分け、刻みネギをのせて、キムチラーメンにしていただきます。
【このレシピのポイント・コツ】
だし汁が必要のないかんたん鍋。そして温まりますよ。辛味が苦手なら、キムチの量を減らし、玉ネギや白菜を多く入れると、野菜の甘味が出ますよ。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「市販の鍋の素、使う？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「市販の鍋の素、使う？」
・「市販の鍋の素、使う？」の結果は…
・1位 … よく使う 41%
・2位 たまに使う 30%
・3位 あまり使わない 14%
・4位 使わない 13%
※小数点以下四捨五入
37,575票
・2位 たまに使う 30%
・3位 あまり使わない 14%
・4位 使わない 13%
※小数点以下四捨五入
37,575票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
鍋料理 簡単人気のみそキムチ！絶品おすすめの味わいをお家で
【材料】（2人分）
白菜キムチ 200g
豚バラ肉(薄切り) 150g
木綿豆腐 150~200g
シイタケ(生) 3~4個
エノキ(小) 1袋
ニラ 1束
白ネギ 1/2本
白菜 2枚
モヤシ 1袋
玉ネギ 1/2個
ニンニク 1片
ショウガ 1片
<スープ>
顆粒チキンスープの素 大さじ 2
酒 200ml
水 600ml
合わせみそ 大さじ 2
キムチ鍋の素 50~60ml
中華麺(蒸し麺) 1玉
ネギ(刻み) 大さじ 3~4
【下準備】
1、白菜キムチが大きい場合は、ザク切りにする。
2、豚バラ肉は長さ4cmに切る。木綿豆腐は4つに切る。
3、シイタケは石づきを取り、かたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取り、軸と笠に切り分ける。軸は縦半分に裂き、笠の大きいものは半分に削ぎ切りにする。(ヒント)身の厚いシイタケは削ぎ切りにして火の通りを良くします。
4、エノキは石づきを落として小房に分け、ニラは長さ4cmに切る。白ネギは幅6〜7mmの斜め切りにする。
5、白菜は縦半分に切り、葉は長さ4cmに軸の白い部分は削ぎ切りにする。
6、モヤシは水で洗い、長い場合はザク切りにする。玉ネギは幅1cmに切る。
7、ニンニクは薄切りにして、ショウガは皮をむき、みじん切りにする。
【作り方】
1、鍋に＜スープ＞の材料を入れて、強火にかける。煮たったらニンニク、ショウガを加え、白菜キムチを漬け汁ごと加えて、再び煮たったら中火にする。(ヒント)キムチ鍋の素の代わりにキムチの素を使う場合は、キムチの素：水=1:1で割って下さい。また、鍋の中のアルコール分に火が入るかもしれないので注意して下さいね。
2、豚バラ肉、木綿豆腐、シイタケ、エノキ、ニラ、白ネギ、白菜、モヤシ、玉ネギを加え、火の通った具材から、煮汁と共にいただく。煮汁が少なくなったら、水とキムチ鍋の素を加える。
3、最後に中華麺を加えて器に取り分け、刻みネギをのせて、キムチラーメンにしていただきます。
【このレシピのポイント・コツ】
だし汁が必要のないかんたん鍋。そして温まりますよ。辛味が苦手なら、キムチの量を減らし、玉ネギや白菜を多く入れると、野菜の甘味が出ますよ。
(E・レシピ編集部)