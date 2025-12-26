日本分析機器工業会（JAIMA）など10団体で構成される「医療・計測・分析・制御機器関連工業会連絡会（カテゴリ8＆9連絡会）」は、2026年2月10日（火）に化学物質規制への対応をテーマとしたセミナーをZoomビデオウェビナーにて開催。

「化学物質管理政策の国際的な潮流と日本の対応」「PFAS規制」「中国RoHS」など、各国の最新規制動向や取り組みについて、専門家による講演が行われます。

医療・計測・分析・制御機器関連工業会連絡会「化学物質規制対応セミナー」

開催日時：2026年2月10日(火)10:15〜16:55（Zoom接続開始 9:50〜）

開催形式：Zoomビデオウェビナー

参加費：主催団体会員 4,950円(税込) ／ 一般 9,900円(税込)

※経済産業省担当者による講演のみ無料参加が可能（見逃し配信なし）

定員：250名（先着順）

申込締切：2026年1月16日(金)18:00

見逃し配信：2026年2月16日(月)20:00〜2026年2月20日(金)20:00（一部プログラムを除く）

カテゴリ8＆9連絡会は、2005年より欧州RoHS指令への対応をはじめ、他工業団体と共同で情報収集や意見出し、ロビー活動を行ってきた組織です。

世界各国で拡大し続ける化学物質規制に対応すべく、グローバルな視点での活動を継続しています。

このセミナーは、その活動の一環として、様々な化学物質規制の現状を共有するために企画されました。

講師には、各規制や各国・地域に精通した専門家が登壇。

経済産業省担当者による国際的な政策潮流の解説をはじめ、関心の高い「PFAS規制」、欧州における最新動向、さらに「中国RoHS」や「化学物質管理と電線の関わり」など多岐にわたるテーマで講演が行われます。

また、恒例となっているパネルディスカッションでは、「化学物質対応の困りごと〜サプライチェーン対応を中心に〜」をテーマに、各団体のパネリストが実例を紹介。

社内での管理や活動の一助となる具体的な情報が提供されます。

プログラム詳細

10:15〜10:20 開会の挨拶

10:20〜11:05 【無料講演】(仮) 化学物質管理政策の国際的な潮流と日本の対応（経済産業省 ご担当者様）

11:15〜12:05 PFAS規制の最新動向（日本フルオロケミカルプロダクト協議会(FCJ)、AGC株式会社 代田 直子様）

13:00〜13:30 中国RoHS規制の最新動向（エンヴィックス有限会社 尤 セイ様）

13:40〜14:30 最近の化学物質管理と電線の関わり(〜難燃剤規制の例を中心に〜)（一般社団法人電線総合技術センター(JECTEC) 鈴木 秀幸様）

14:40〜15:40 欧州の製品環境規制最新動向（在欧日系ビジネス協議会(JBCE)事務局、一般社団法人日本電気計測器工業会(JEMIMA)、株式会社堀場製作所 製品法規制担当部長ブラッセル駐在 小谷 博様）

15:50〜16:50 パネルディスカッション「化学物質対応の困りごと〜サプライチェーン対応を中心に〜」

16:50〜16:55 閉会の挨拶

今後の規制対策に大きな影響を与える、各国の環境関連法規制の最新情報に接することができる貴重な機会。

医療・計測・分析・制御機器関連工業会連絡会「化学物質規制対応セミナー」の紹介でした。

