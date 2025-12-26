国内線はタダなのに… 国際線Wi-Fiなぜ完全無料にならない？

JALやANAなどでは、国内線で機内Wi-Fiを無料で利用できるようになりました。移動中もメールやSNS、Web閲覧がしやすくなっています。

【歴史的大改革？】これが「外洋航海中でもネット使える」自衛艦です（写真）

JALは2017年から、ANAも2018年から国内線の機内Wi-Fiを無料化しており、もはやインフラの一部といえるでしょう。

ひとたび国際線に乗ると事情は一変します…といいたいところですが、実はJALやANAも2024年から国際線での無料化を大幅に拡大しています（座席クラス、接続時間、接続可能サービスなどの制限等諸条件あり）。

ANAについては、「2025年夏以降、さらに全クラス無料・動画視聴可能へ順次拡大予定」と2025年6月にアナウンスしています。

とはいえ、まだ多くの航空会社ではフルプランで20ドル前後（数千円）といった価格が表示され、驚いた経験がある人も多いのではないでしょうか。カフェのコーヒー代どころの話ではありません。なぜ、国内線と国際線でこれほど料金に差があるのでしょうか。

最大の理由は「距離の壁」です。

地上の基地局と通信する携帯電話とは異なり、洋上を飛ぶ国際線は、はるか宇宙にある人工衛星と通信しなければなりません。

相手は、赤道上空3万6000km付近にいる静止衛星です。地球をほぼ1周するほどの途方もない距離とデータをやり取りしているのです。

当然、衛星の打ち上げや維持には莫大な費用がかかります。衛星通信の利用料や機材搭載など、航空会社側の負担は小さくありません。国内線であればフライト時間が短いため、一人当たりのデータ通信量もたかが知れており、広告宣伝費の一部として処理することもできました。

しかし、国際線はそうはいきません。10時間を超えるフライトで乗客全員が使い続けたら、データ量は膨大になり、桁違いのコストがかかってしまうからです。そのため、どうしても有料にせざるを得なかったのです。もっとも、高い理由はコストだけではありません。そこには、あえて高くしなければならない技術的な事情もありました。

あえて高くしている？ 「水道の蛇口」でわかる意外な理由

ここでイメージしてほしいのが「水道の蛇口」です。



スターリンクが機内Wi-Fiにイノベーションを起こす？（画像はイメージ：PIXTA）



はるか彼方の静止衛星とつながる回線は、いわば非常に細い水道管のようなものです。一度に送れる水（データ）の量には限界があります。

もし、これを全員に無料開放したらどうなるでしょうか。乗客みんなが一斉に動画を見始め、細い水道管はすぐに飽和してしまいます。

結果、水圧（通信速度）が極端に下がり、仕事でメールを1通送りたい人ですら、つながらなくなってしまうでしょう。

つまり、3000円という高額な料金設定は、コスト回収のためだけでなく、利用のハードルを上げて利用者を絞るための「蛇口」の役割を果たしていたのです。

あえて使う人を減らすことで、必要な人に最低限の通信速度を確保していたといえます。

しかし、そんな空の常識がいま、劇的に変わろうとしています。「スターリンク」が登場したからです。

イーロン・マスク氏率いるスペースXが展開するこのサービスは、従来の常識を覆しました。使うのは高度約3万6000kmの静止衛星ではなく、わずか高度550kmを周回する低軌道衛星です。

距離にして従来の約65分の1。圧倒的に近いため、衛星までの距離が近く、静止衛星方式に比べて遅延が小さいとされています。

日本でも、JAL傘下のLCC（格安航空会社）であるZIPAIRが、既存の通信衛星を使いながらも機内インターネットを無料で提供しています。

しかし、同社はアジアで初めてスターリンクとの提携を発表。一部報道では早ければ2026年春を目処にシステムを一新し、名実ともに「自宅のように使える無料Wi-Fi」の実現を目指しているとしています。

もちろん、既存のアンテナの交換や契約の切り替えには時間がかかるため、すべての飛行機ですぐに実現するわけではありません。

それでも、空の常識が変わり始めていることは確実でしょう。