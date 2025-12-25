ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ２０２５〜第４３回大会〜」が２４日に放送され、出演シーンが全カットされたモデルが悔しさを吐露した。

インスタグラムで「ＳＡＳＵＫＥ２０２５ 第４３回大会 ＠ｓａｓｕｋｅ＿ｔｂｓ ゼッケンＮｏ・３７で出場させていただきました 残念ながら今回は全カットとなり、放送では映らず…楽しみにしてくださっていた皆様、申し訳ありません」とつづったのは、フィットネスモデルの千原由理奈。

「今回、新エリアの難易度がとても高く、不安と緊張でいっぱいでしたが、『フィッシュボーン』までトライできたことは一生忘れません」と振り返り、「この悔しさを必ず力に変えて、来年はリベンジします ＠ｉｎｕｉｍａｓａｔｏ さんをはじめ、関係者の皆様、本当にありがとうございました。来年はもっと強くなって挑みます」と雪辱を誓った。

「Ｓｕｍｍｅｒ Ｓｔｙｌｅ Ａｗａｒｄ」など数々のボディーコンテストで優勝経験のある千原はタンクトップ、ショートパンツで美しいポージングも披露。フォロワーは「出られただけでも凄すぎます」「カットされても爪痕は残ってますよ」と励ました。