この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「夜のライギョの行動を暗視カメラで観察すると…【やせすぎ雷魚63日目】」と題した動画を公開しました。動画では、日中はうまく餌を食べられないライギョが、夜間にどのように捕食しているのかを暗視カメラで観察する様子が収められています。



動画に登場するのは、やせてしまった一匹のライギョ。飼い主によると、このライギョは目がよく見えないためか、明るい時間帯に生き餌を入れてもうまく捕食できません。しかし、翌朝になると餌の魚がいなくなっていることから、夜の間に捕食しているのではないかという推測が立てられました。この謎を解明するため、投稿者は暗視モードのあるカメラを設置。水槽に10匹のコイを入れ、照明を消して夜間の様子を撮影しました。暗闇の中、緑がかった映像に切り替わると、ライギョは昼間の静かな様子とは一変、活発に動き始めます。水槽の底でじっとしていたかと思うと、素早くコイに襲いかかる場面も。しかし、目が見えにくい影響か、空振りしてしまうことも少なくありません。時には何もない場所に向かって食いつくような不思議な行動も見せました。それでも、夜通しの観察の結果、ライギョは何度も捕食を試み、着実にコイを捕らえていきました。



翌朝、10匹いたコイは3匹にまで減っており、一晩で7匹を捕食したことがわかりました。昼間はじっとしているライギョが、暗闇の中で見せる本来のハンターとしての一面は、生き物の生態の奥深さを感じさせます。