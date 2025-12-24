¹â»ÔÁíÍý¡¢¡ÈÊÝ¼é¡É¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤â»Ô¾ì¤Ï·ù¤¦¡ÄË½ÁöºâÀ¯¤ÇÄ¹´ü¶âÍø£²¡ó¤Ë¶±¤¨¤ëÀ¼¡Ö¶âÍø¾å¾º¤òÁà¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÌµÍý¡×Åö¤¿¤êÁ°¤Î¸½¼Â
¡¡12·î19Æü¤ÎÅìµþºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¿·È¯10Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÎ®ÄÌÍø²ó¤ê¤¬°ì»þ¡¢Á°ÆüÈæ0.050¡ó¹â¤¤2.020¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡ÊºÄ·ô²Á³Ê¤Ï²¼Íî¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï1999Ç¯8·î°ÊÍè¡¢Ìó26Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÍø¾å¤²·èÄê¤äÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢²¼¤ÇºâÀ¯°²½¤¬¿Ê¤à¤È»Ô¾ì¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¡¢ºÄ·ôÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ê°ÒÀª¤Î¤¤¤¤È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÝ¼éÁØ¤«¤é¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë――¡£
¶âÍø¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡12·î¡¢Åìµþ¤Î¶õ¤Ï¹â¤¯¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀ¡¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¼êÄ®¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤òÊâ¤¯¿Í¡¹¤ÎÅÇ¤¯Â©¤ÏÇò¤¤¡£¥·¥çー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢³¹¤Ï²Ú¤ä¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Åê»ñ²È¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ä¹´ü¶âÍø¤¬¡¢¤¢¤ë¶³¦Àþ¤ò±Û¤¨¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Ä¹´ü¶âÍø¡¢£²¥Ñー¥»¥ó¥È¡£Ä¹¤é¤¯¥¼¥í¶áÊÕ¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¿ô»ú¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê¡¢¤·¤«¤·ÉÔ²ÄµÕÅª¤Ê»þÂå¤ÎÅ¾´¹¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¸¸ÁÛ¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤É¤í¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬¤É¤ì¤À¤±¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬»æÊ¾¤òºþ¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¶âÍø¤ÏÄã¤¯ÍÞ¤¨¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤À¡£¹ñºÄ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼ÚÍÑ¾Ú½ñ¤ò»Ô¾ì¤Ë°î¤ì¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤òÊÌ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ëºâÉÛ¤ÇÇã¤¤»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´ñÌ¯¤Ê±Êµ×µ¡´Ø¤¬¡¢±Ê±ó¤Ë²ó¤êÂ³¤±¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¸½Âå²ßÊ¾ÍýÏÀ¡ÊMMT¡Ë¤äÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤³¤Î±Êµ×µ¡´Ø¤Ë¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¼«¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤ò»ý¤ÄÀ¯ÉÜ¤ÏºâÀ¯ÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ª¶â¤òÇÛ¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¡£¤Þ¤ë¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊËüÇ½´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÀ¸¤Êª¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤ÎÐþËý¤µ¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤À¤¬ÎäÅ°¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÍø¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î¿®ÍÑ¤ò±Ç¤¹¶À¤À¡£ÌµÍý¤Ê¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢Âß¤·¼ê¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡ÖÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È¡¢Âß¤·¼ê¤Ï¤è¤ê¹â¤¤ÍøÂ©¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·ÐºÑ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÎÏ³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢°úÎÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ë¡Â§¤À¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¤Ë¶±¤¨¤ë»Ô¾ì¡ÖÈáÌÄÆþ¤ê¸ò¤¸¤ë¡×
¡¡¤³¤ÎÎÏ³Ø¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿·ë²Ì¤¬¡¢º£¤Î»Ô¾ì¤ÎÈáÌÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¿·Ê¹µ»ö¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¹îÌÀ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆü¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤ò0.75%¤È30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤¿19Æü¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬ÀáÌÜ¤Î2%Âæ¤ËÅþÃ£¤·¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡Ø¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡Ù¤ÎÅþÍè¤ÏËÜÍè¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÉü³è¤ò¹ð¤²¤ë¥µ¥¤¥ó¤Î¤Ï¤º¤À¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ÎºâÀ¯³ÈÄ¥¤ä¹ñºÄÁýÈ¯¤Î·üÇ°¤òÍÉ¤ì¤ë»Ô¾ì¤ÎÈáÌÄ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÀ®Ä¹·¿¤Î·ÐºÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¸±¤·¤¤´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀµ¾ï²½¤òÌÀ³Î¤Ë»Ù»ý¤·¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤Ï·ÐºÑ¤Î¶¡µëÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÊ¬Ìî¤ËÅª¤ò¹Ê¤ë¤Ù¤¤À¡£»Ô¾ì¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¹ñºÄÈ¯¹Ô¾å¤Î¹©É×¤äºâÀ¯·òÁ´²½¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×
¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡ÖÄ¹´ü¶âÍø2%¡¢À®Ä¹·ÐºÑ¤Ø´ôÏ©¡¡»Ô¾ì¤ÎÈáÌÄ¤Ë¼ª·¹¤±Éü³è¤ÎÏµ±ìÀä¤ä¤¹¤Ê¡×12·î20Æü¡Ë
¡¡µ»ö¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¶âÍø¾å¾º¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´¿·Þ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£¼Ú¶â¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·Ù²ü¡¢ÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¡¢·Ù¹ð¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤Ë¶á¤¤¡£
¼ê¤ÎÃæ¤«¤éº½¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À©¸æÉÔÇ½¤Ë
¡¡ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢À¯ÉÜ»Ù½Ð¤¬¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß¡¢·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£ÉÔ¶·´ü¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤·¡¢·Êµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¥±¥¤¥ó¥º°ÊÍè¤Î½èÊýäµ¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¶Á¤¯¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶âÍø¾å¾º¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃæ±û¶ä¹Ô¤¬Çã¤¤¥ª¥Ú¤ò¹Ô¤¨¤Ð¶âÍø¤ÏÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬¹ñºÄ¤òÇã¤¤»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢»Ô¾ì¤Ï¾Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍ½¸«¤·¡¢ÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ²¼Íî¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶âÍø¾å¾º°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¼ê¤ÎÃæ¤«¤éº½¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À©¸æÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¡ÖÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¤Î³ÈÂç¡×¤À¤±¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤à¤·¤í¡¢µÕ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤³¤½¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë·ÐºÑ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤Ë¤è¤ë¶½Ì£¿¼¤¤¸¦µæ¤¬¤¢¤ë¡£
ºâÀ¯¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢µÕ¤ËÌ±´Ö¤Î³èÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢·ÐºÑ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö³ÈÄ¥ÅªºâÀ¯½Ì¾®¡×¤ÎµÄÏÀ¤À¡£
ÌµÃá½ø¤ÊºâÀ¯³ÈÂç¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÁýÀÇ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÁýÉý
¡ÖÃ»´üÅª¤ÊºâÀ¯¾è¿ô¤¬¾ï¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê¿äÄê¤Ï¡¢ÍýÏÀÅª¤ª¤è¤Ó¼Â¾ÚÅª¤Êº¬µò¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÍýÏÀÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ä´üÂÔ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºâÀ¯ÀÖ»úºï¸º¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢Ì±´Ö¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê»¦°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ä¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë1980Ç¯Âå¤ÎÍÌ¾¤ÊÄ´À°¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯ºÆ·ú¤Î¸å¤ËÀ®Ä¹¤ÎµÞ·ã¤Ê²óÉü¤¬Â³¤¤¤¿¡×
¡¡¤³¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤ÎÄ¾´¶¤ËÈ¿¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤»¤Ð·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£
¡¡ÌµÃá½ø¤ÊºâÀ¯³ÈÂç¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÁýÀÇ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÁýÉý¤µ¤»¡¢²È·×¤ä´ë¶È¤ÎºâÉÛ¤ÎÉ³¤ò¸Ç¤¯¤µ¤»¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬ÃÇ¸Ç¤¿¤ë·è°Õ¤ÇºâÀ¯ºÆ·ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì¤ë¡£¶âÍø¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×-¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å¾è¤»¶âÍø-¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£¶âÍø¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤ÏÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î½»Âð¹ØÆþ°ÕÍß¤â¹â¤Þ¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬Âà¤¤¤¿¥¹¥Úー¥¹¤ËÌ±´Ö¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤À¡£
»ä¤¿¤Á¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ô¾ì¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬»ý¤Ä¡¢¤¢¤ë¼ï¤Îµ¡Ç½¤òÇ§¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¤Ï»þ¤ËÎä¹ó¤Ç¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¿³È½¤ò²¼¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤¬¤É¤ì¤Û¤É¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡ÖºâÀ¯¤Ï·òÁ´¤À¡×¡Ö¶âÍø¤ÏÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯ÊÛ¤·¤Æ¤â¡¢»Ô¾ì¤ÏÀÅ¤«¤Ë¿ô»ú¤ÇÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ï¡¢²¿Ëü¡¢²¿²¯¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¸¹çÃÎ¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬»Ô¾ì²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍø¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¼«¾ôºîÍÑ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤â¤·¶âÍø¤È¤¤¤¦·ÙÊóµ¡¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÇËÌÇ¤ÎÀ£Á°¤Þ¤Ç¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦³³¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬¤Þ¤Àµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¶âÍø¾å¾º¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡×Åú¤¨¤Ï¡¢ÈÝ
¡¡ÌµÍý¤Ê²ðÆþ¤Ç¤³¤Î·ÙÊóµ¡¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ê»ß¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë²á¾ê¤Ê¼Ú¶âÂÎ¼Á¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍßË¾¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¿Í´Ö¤ò²á¤Á¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£¼«Á³ºÒ³²¤ò´°Á´¤ËËÉ¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·ÐºÑ¤Î¤¦¤Í¤ê¤ò´°Á´¤Ë¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÏ³Ø¤ò¸¬µõ¤Ë³Ø¤Ó¡¢È÷¤¨¡¢Å¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤À¡£MMT¤äÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¶âÍø¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä³Ð¤á¤ë¤Ù¤»þ¤¬Íè¤¿¡£
¡Ö¶âÍø¾å¾º¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡×¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢ÈÝ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ëµ¬Î§¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¡¢ÇËÌÇ¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´õË¾¤Î¸÷¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£12·î¤Î´¨¶õ¤Î²¼¡¢ÅÀÌÇ¤¹¤ë£²¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë³Ð¸ç¤òÌä¤¦¤Æ¤¤¤ë¡£´Å¤¤¸¸ÁÛ¤ò¼Î¤Æ¡¢¸½¼Â¤È¤¤¤¦ÂçÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤ÆÊâ¤½Ð¤»¤ë¤«¡¢¤È¡£