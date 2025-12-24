¡Ú¶Ó»åÄ®¡ÛºÆ³«È¯¤Ç·ãÊÑ¡ªÅÔ¿´¥¢¥¯¥»¥¹ºÇ¶¯¤Î³¹¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤â¡Ö²£¹Ëµé¡×¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö°û¤ß²°³¹¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä²áµî¤Î¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£JRÁíÉðÀþ¤ÈÅìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¡¢Åìµþ±Ø¤Þ¤ÇÌó8Ê¬¡¢½ÂÃ«¤Þ¤ÇÌó20Ê¬¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸Ø¤ë¡Ö¶Ó»åÄ®¡×¡£
ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ä¸ø±à¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢º£¤ä¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¶Ó»åÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢ÃíÌÜ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÉÔÆ°»º¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È±×»³¿¿¤µ¤ó¤ÈÈ¬´¬ÐÒ»Ê¤µ¤ó¤¬Å°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸ø±à¡¢¥µ¥¦¥Ê¡ÄÁ´Êý°Ì¤Ç¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤¤¡×³¹¤Ø
¶Ó»åÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤È¡¢À¸³è¤òºÌ¤ë»ÜÀß¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÌ¸ý¥¨¥ê¥¢¡§ ¡Ö¥¢¥ë¥«¥¥Ã¥È¶Ó»åÄ®¡×¤ä¡Ö¥ª¥ê¥Ê¥¹¶Ó»åÄ®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢¹Âç¤Ê¡Ö¶Ó»å¸ø±à¡×¤¬ÎÙÀÜ¡£Çã¤¤Êª¤È¼«Á³¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¡¦Æî¸ý¥¨¥ê¥¢¡§ ¡Ö¶Ó»åÄ®PARCO¡×¤ä¡Ö´Ý°æ¶Ó»åÄ®Å¹¡×¡¢¡Ö¥Æ¥ë¥ß¥Ê¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¹Ô¤¤Î¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤âÈ¯Ãå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡Ø²«¶âÅò¡Ê¤³¤¬¤Í¤æ¡Ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¤ÎÁ¬Åò¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·µì¤ÎÊ¸²½¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¦ÌÌÇò¤¤³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼£°Â¤â²þÁ±·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ã±¿È¼Ô¤äDINKS¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ÎÎ®Æþ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±×»³¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️ÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡ÖÀäÂÐ²¦¼Ô¡×¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è
¶Ó»åÄ®¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥¿¥ïーÅìµþ¡×¤Ç¤¹¡£
È¬´¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃÛ20Ç¯¶á¤¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÉÍý¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡¢¶Ó»å¸ø±à¤ä¥ª¥ê¥Ê¥¹¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÎ©ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ÏÈ×ÀÐ¤Ç¤¹¡£¹âÁØ³¬¤«¤é¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥Ó¥åー¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢ÄÚÃ±²Á800Ëü±ßÄ¶¡¢²Á³Ê¤Ë¤·¤Æ3²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉô²°¤â¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¡§ ¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Î60～70Ê¿ÊÆÂæ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¡¢Ê¿¶ÑÀ®Ìó²Á³Ê¤ÏÌó5,900Ëü±ß¡Ê¢¨Ä¾¶á¥Çー¥¿¡Ë¤È¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¶¡¦¥Ñー¥¯¥Ï¥¦¥¹¶Ó»åÄ®¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢65Ê¿ÊÆ¤Ç3LDK¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê´Ö¼è¤ê¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢8,000Ëü±ßÂæ¤Ç¤âÁá´ü¤ËÀ®Ìó¤¹¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¦Ã±¿È¡¦DINKS¸þ¤±¡§ ÃÛÇ¯¿ô¤ä¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2,000Ëü±ßÂæ～5,000Ëü±ßÂæ¤ÎÊª·ï¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢Í½»»¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Êª·ïÃµ¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
◾️¡Ö¸Í·ú¤Æ¡×¤ÏÄ¶´õ¾¯¡ªÇäµÑÀïÎ¬¤¬¸°¤Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤¬³è¶·¤Ê°ìÊý¡¢¸Í·ú¤Æ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¡Ö±ØÅÌÊâ10Ê¬·÷Æâ¤Ï¾¦¶ÈÃÏ°è¤Î¤¿¤á¡¢¸Í·ú¤ÆÍÑÃÏ¼«ÂÎ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¥¤¥ó¥º¡ÊÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌµ¡¹½¡Ë¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Ç¯´ÖÀ®Ìó¿ô¤Ï¤ï¤º¤«2·ï¤Û¤É¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢´õ¾¯À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÇäµÑ»þ¤Ë¤ÏÁê¾ì¤òÄ¶¤¨¤¿¶¯µ¤¤Î²Á³ÊÀßÄê¤¬ÄÌ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¬´¬¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÇä¤ê»þ¡¦Çã¤¤»þ¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¶Ó»åÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÇäÇã¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡¢¤ªÆó¿Í¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤Ø¡Û
¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢´ÉÍý¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤Ãæµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¤¤ÎÃÛ¸ÅÊª·ï¤Ê¤É¡¢ÁªÂò»è¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡Ù¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¥¨¥ê¥¢¤ÎÁê¾ì´¶¤òÄÏ¤à¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±×»³¤µ¤ó¡Ë
¡ÚÇäµÑ¸¡Æ¤¼Ô¤Ø¡Û
¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ëÊª·ï¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢º¹ÊÌ²½¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ø3Éô²°¼è¤ì¤ë´Ö¼è¤ê¡Ù¤ä¡ØËÌ¸ý¤ÎÄ¯Ë¾¡Ù¤Ê¤É¡¢Êª·ï¤´¤È¤Î¶¯¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ëÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸Í·ú¤Æ¤Ï´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢°Â°×¤ÊººÄê³Û¤ÇÇä¤é¤º¡¢¥×¥í¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÈ¬´¬¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈË¤«¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¶Ó»åÄ®¡£ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤Ê¤ë¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤Ãæ¸ÅÊª·ï¡¢´õ¾¯¤Ê¸Í·ú¤Æ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²û¤Î¿¼¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤Î¸«¶Ë¤á¤ä¥é¥¤¥Ð¥ëÊª·ï¤È¤Îº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤¬À®¸ù¤Î¸°¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£
¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¥¨¥ê¥¢¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊÇäÇãÀïÎ¬¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇËÜÅö¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤ì¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢¶Ó»åÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤ä¤´ÇäµÑ¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
