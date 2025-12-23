伝説のスポーツバラエティが18年ぶり復活！MC南原清隆＆豪華ゲストで“プロ野球史上最強チーム”を決定

2002〜2007年に放送され、さまざまなスポーツの超一流の奥義を深堀りしてきた伝説のスポーツバラエティ番組『ナンだ!?』が、18年ぶりに復活。

2026年1月4日（日）、引き続き南原清隆をMCに『プロ野球史上最強ってナンだ!?』が放送される。

今回紐解くテーマは「プロ野球史上最強ってナンだ!?」。

全12球団を代表する野球大好き芸能人が集結し、チーム愛＆野球愛を熱烈プレゼン。球史に名を刻む名チームの時代を超えた“夢の対決”が展開される。

◆野球界のレジェンドから野球愛あふれる芸能人まで！

MCの南原を筆頭に、野球界からは2023年のWBCで侍ジャパンを世界一に導いた栗山英樹、東京ヤクルトスワローズ元監督で2015年にリーグ優勝に導いた真中満、2025年で現役を引退した中田翔が登場。

さらには、VTRゲストとして落合博満、古田敦也、松坂大輔といったレジェンドが顔をそろえる。

プレゼンターには井戸田潤（スピードワゴン）、ウエンツ瑛士、岡田圭右（ますだおかだ）、松陰寺太勇（ぺこぱ）、陣内智則、杉谷拳士、田中卓志（アンガールズ）、出川哲朗、袴田彩会、原口あきまさ、ビビる大木、福田薫（U字工事）と多彩な面々が集結。

誰もが芸能界を代表する野球通として知られるだけに、確かな知見をもとに展開される舌戦にも期待が高まる。もちろん、各々が思い入れタップリにプレゼンする伝説の名シーンや秘蔵映像も紹介される。

“大会コミッショナー”という立ち位置の南原が「今回は、大事なルール決めから、一つ一つスタッフさんと話し合いながら作ってきました」と語るその内容は、全12球団を代表する野球大好き芸能人が「○年のうちのチームが史上最強！」と、自ら選んだチームをプレゼンし、セ・パ両リーグの代表を決定。

最後は勝ち上がった2チームで、当時の能力を再現した人気野球ゲームを使って史上最強チームを決めるといったものだ。

「レジェンドたちのプレーを再び見られることや、ゲームとはいえ夢の対決を体現できたのはうれしかった」（南原）、「『あのチームが最強だ』、『あの選手が最強だ』と勝手に比較して、妄想で遊ぶ…これが最高！ ぜひ皆さんも、ご自身で妄想しながら楽しんで見てください！」（栗山）と、南原も栗山も“伝説の一戦”に胸を熱くした様子。

はたして史上最強に輝くのは、一体どのチームとなるのか？

◆南原清隆 コメント（全文）

今回は、大事なルール決めから、一つ一つスタッフさんと話し合いながら作ってきました。収録は本当に面白かったです。やっぱり、好きなことについての話を仲間とするのは最高ですね！

プロの世界から栗山さんはじめ、真中さん、中田さんがスタジオに来てくれて、さらに、松坂さんのコメントにも自分的には後押しされた気がしました。集まっていただいた豪華なプレゼンターの皆さんが「このチームが好きなんだ！」って、思い入れのあるチームを挙げてくれて。改めておのおのの野球愛が知れたのも楽しかったです。

久しぶりに栗山さんとご一緒できたこともうれしかったですね。監督としていろいろな修羅場を乗り越えられてきて、プロ野球への愛はむしろ高まっているようにも感じました。言葉の奥に深みや重みというものもありますし、《野球少年だけど、野球博士》みたいな感じで（笑）。また、ぜひご一緒できたらと思います。

レジェンドたちのプレーを再び見られることや、ゲームとはいえ夢の対決を体現できたのはうれしかったですね。メジャーやWBCの流れをくんで、日本でもプロ野球ってどんどん進化していると思うんです。この進化し続けている部分を、また『ナンだ!?』で《エンターテインメント》としてやってみたいなと思います。

◆栗山英樹 コメント（全文）

皆さん本気で野球を愛してくれているのがうれしくて、本当に楽しませてもらいました。僕としては、テレビカメラの前で、あんなに普段通りにいられたのは初めてではないでしょうか。それくらい、ナンちゃんといると安心感が生まれるんです。幸せな時間でした。今日の収録では、中田や杉谷と一緒だったのもうれしかったですね。野球が終わってからの人生って難しいんですよ。ああやって頑張ってくれている姿を見られたのが、個人的には良かったです。

世代を超えて、おじいちゃんとお孫さんが当時と今で野球選手やチームの成績を比べたりとか、過去のチームと今のチームで対戦したらどうなるかとか比べられるのは、これまでのプロ野球の歴史があるからですし、それがプロ野球がここまで広い世代に認知されている理由でもあると思っています。「あのチームが最強だ」、「あの選手が最強だ」と勝手に比較して、妄想で遊ぶ…これが最高なんですよ！ ぜひ皆さんも、ご自身で妄想しながら楽しんで見てください！