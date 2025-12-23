年の瀬が迫るなか、芸能界にとびきり明るいニュースが舞い込んできた。12月23日に波瑠（34）と高杉真宙（29）が結婚を発表し、祝福ムードが広がっている。

2人は同日にインスタグラムを更新し、直筆の署名を添えた文書を掲載。結婚を報告した上で、《仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました》とコメント。

続けて《未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます》と、互いに俳優として活動していく意欲を示していた。

また、波瑠の投稿では2枚の写真が添えられ、真っ白なウエディングドレスと白無垢に身を包んだ近影も公開された。幸せな雰囲気が伝わってくる写真に、コメント欄では、《波瑠ちゃん、すごくキレイ おめでとうございます》《嬉しい…嬉しすぎる！！！波瑠ちゃんの花嫁姿、泣けるほど美しい 誠におめでとうございます》と感激する声が相次いでいる。

今期も連続ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）で、川栄李奈（30）とW主演を務めた波瑠。高杉も日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー 』（TBS系）で、GIレースで勝利を目指す騎手役を好演したばかり。

互いにトップ俳優として活躍する2人だが、これまで交際が報じられたことはなく、まさに電撃結婚だった。

「2人は’23年4月期放送の連続ドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）で、初共演しました。当時、波瑠さんは高杉さんの第一印象を《一生懸命で真面目な方》とコメント。高杉さんも《優しく温かい現場になりそうな予感がすごくしています》と、ドラマの撮影を楽しみにしていました。

ドラマでも結ばれた2人ですが、共演をきっかけに共通の趣味であるオンラインゲームを通じて親交を深めたとか。『スポニチアネックス』の報道によれば、2人は12月上旬に婚姻届を提出し、結婚式も親族など身内だけで挙げたと伝えられています」（芸能ライター）

新たな芸能人カップルの誕生に世間が湧くなか、SNSでは2人の運命を予感させるような“4年前の占い”が注目を集めていて――。

それは、’21年6月放送のバラエティ番組『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）で、波瑠が人気占い師・星ひとみ（45）から占ってもらった一幕のこと。

最初に星から、「ものすごく一生懸命で頑張り屋さん。負けず嫌いの星」と性格を指摘されていた波瑠。仕事について「“やり抜くまで努力する”という気持ちが入っている」と指摘されると、「役者の仕事は、最初は自分の意思じゃなかったんじゃないかな。事務所が持ってきた仕事を引き受けるのが当たり前だった」「“順応しなきゃ”と思いながら、ここまで来ちゃってて。私、これからどうしたらいいかわかんないですよね」と悩みを打ち明けていた。

すると星は、波瑠の“未来”についてこう助言したのだった。

「あまり先のことは考えすぎないほうがいい。2022年さえ抜ければ、2023年以降、右肩上がりです。さらに、2023、2024年に会う人と、2025年に結婚の可能性がある。（占い上では）子どもも授かるし家庭運もすごくいい」

そのいっぽうで、「男運が悪いから、今年、来年に新しく出てくる男性は本当に危険。偶数歳差で離れている男性はダメ」とも警告していた。

前出の芸能ライターは言う。

「星さんは同番組で数々の芸能人を占ってきた経験から、芸能人が結婚するたびに答え合わせのように占いが“的中”したことが注目されてきました。今年8月にカズレーザーさん（41）との結婚を発表した二階堂ふみさん（31）も、’21年に同番組で星さんから“30歳になるまでは結婚しないように”と助言されていたことが話題に。

また、今年8月にBE:FIRSTの元メンバー・三山凌輝さん（26）との結婚を発表した趣里さんも、昨年放送の同番組で星さんから“俳優さんとか同じ業界の人と結婚する”と予言されていましたね。必ずしも全ての占いが当たっているというわけではありませんが、“的中”したときの注目度は相当なもの。波瑠さんと高杉さんは’23年の共演ドラマ『わたしのお嫁くん』で出会っていますし、年齢も5歳差で奇数であることから“今回も的中した”と再沸騰しているようです」

波瑠が高杉と結婚したことで、星の占いを思い出した人もいたようだ。実際にXでも、驚く声が広がっている。

《完全に一致》

《また当てたんだ！？星ひとみさんすごいなぁ》

《占い好きな割にそこまで信じてないんだけど他芸能人も含めここまで当ててるとすごい》

《星さん予言してたんだ。凄い!!波留さん高杉さん結婚おめでとうございます》