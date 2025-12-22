まい泉「2026年福袋」発売、最大43%OFFの2種セット ヒレかつサンドやとんかつソースなど詰め合わせ
とんかつ専門店「まい泉」は、2026年1月1日から1月3日までの期間、全国の直営販売店で「まい泉福袋」2種類を販売する。
福袋には、定番人気の「ヒレかつサンド」をはじめ、とんかつソース、かつカレー専用ソース、オリジナルブランド豚「甘い誘惑」を使用した豚汁やポークジャーキーなどを詰め合わせた。通常販売価格から最大43%オフとなるお得な内容だ。
いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。価格はすべて税込。
とんかつ専門店「まい泉」ロゴ〈1〉まい泉福袋(2,160円)※通常3,818円相当
・ヒレかつサンド3切(3個)
・豚汁(2個)
・かつカレー専用ソース
・とんかつソース
・スパイスソルト
・ポークジャーキー
まい泉福袋(2,160円)〈2〉まい泉福袋(3,240円)※通常5,605円相当
・ヒレかつサンド3切(3個)
・エビかつサンド3切(3個)
・豚汁(2個)
・かつカレー専用ソース(2個)
・とんかつソース
・スパイスソルト
・ポークジャーキー
まい泉福袋(3,240円)
「まい泉福袋」は、店舗によって取扱内容が一部異なる場合がある。また、営業日は各施設に準じるため、発売日は店舗ごとに異なる。
なお、以下の店舗では「まい泉福袋」を販売しない。
【販売対象外店舗】
・エキュート秋葉原店
・グランスタ東京店
・ペリエ津田沼店
・ペリエ千葉店
仕入れた豚肉を毎日チェックし、基準を満たしたもののみを使用
まい泉では、世界各地から仕入れた豚肉を毎日チェックし、基準を満たしたもののみを使用している。筋を丁寧に取り除き、叩いて繊維をほぐすことで、揚げた際の形崩れを防ぎ、やわらかな食感を実現するという。衣には、指定のレシピで焼いたパンから毎日作る独自の生パン粉と特注の揚げ油を採用。カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がりを、まい泉は「剣立ち」と呼んでおり、同社のとんかつの特徴となっている。ソースは甘口、辛口、サンド用、黒豚用の4種類を展開し、創業当時のレシピをもとに、新鮮な野菜や果物を使って職人が味を確認しながら製造している。
まい泉 独自の生パン粉
まい泉 4種類のソースを使用