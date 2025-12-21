『禁欲倶楽部』小籔千豊「令和になってから見たことない映像」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、バラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』が12月13日（土）の配信開始後、ABEMA総合ランキング１位にランクインし、番組関連動画の総再生数が１週間で400万回を突破したことを報告した。
本番組は、欲望にまみれた芸人たちがあらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開する狂気の禁欲サバイバルバラエティ。
怪しげな部屋に集められた芸人たちは、禁欲を強いられる中で食欲、性欲、睡眠欲などを刺激する過酷なミッションを課される。ミッションの中で他者よりも多く欲望を解放してしまった者が脱落。最も己の欲をコントロールし、最後まで生き残った芸人が賞金を手にする。番組MCを小籔千豊、霜降り明星・せいやがつとめ、“禁欲”された空間で賞金獲得を目指すサバイバルには、お見送り芸人しんいち、空気階段・鈴木もぐら、きしたかの・高野正成、モグライダー・ともしげ、ラランド・ニシダ、トム・ブラウン・みちお、みなみかわ、スカチャン・ヤジマリー。が参加。
12月13日（土）の番組配信開始よりABEMA内の総合ランキングで１位にランクインし、お笑いファンからも「全編見たけどおもろすぎた」「アホほどおもろい」「確かに地上波で出来ない」「こういうバラエティが見たかったをやっと実現してくれた」などの声が。また、番組本編の配信とともにYouTubeやTikTokなどABEMA公式SNSにて公開している番組関連映像の総再生回数は、番組開始から１週間で400万回を突破。
無料配信中の#１では、開始15分できしたかの・高野が脱落するという波乱の幕開けに。番組開始直後、目隠しをされ首輪型の装置をつけられた芸人たちが何の説明もないまま謎の部屋へ。すぐに別室へと移動させられ、訳がわからないまま用意された寿司を一貫ずつ食べた８人。最後に残った一貫を高野が食べた瞬間、警告音が鳴り首輪が作動。高野はもがき苦しみ、そのまま開始15分で脱落という衝撃の展開となった。元の部屋に戻るとモニターに賞金額が表示され、１人100万円×８人＝合計800万円でスタートしていたことが判明。脱落した高野の賞金は、残ったメンバーに分配されます。さらに、休憩中であっても水を飲むだけで１秒ごとに個人の賞金が減額され、総額も減っていくルールが明らかに。少しの欲でも罰を受ける徹底した“禁欲空間”に芸人たちは焦りと困惑を深めていく。
そんな中、再び別室へ移動するようにとアナウンスされた７人。別室に入った途端、突然暗闇になり、芸人たちは服を脱がされふんどし一丁の姿に。みなみかわが「確実に地上波じゃないな」と察する場面もありつつ、困惑する芸人たちの前に２人の女性が登場し、第２ゲーム「性欲の時間」がスタート。針と糸を渡され、制限時間内に針に糸を通せた本数が最も少ない者が脱落するというルールの中、女性たちの存在により事態は予想外の方向へ……。モニタリングするMCの霜降り明星・せいやは「地獄やな」と絶句し、小籔も「令和になってから見たことない映像」「思ったより禁欲やな」と唖然とする衝撃回となった。
現在「ABEMA」にて配信中の#２から#５では、一線を完全に超えた第２ゲーム「性欲の時間」が本格始動。欲が漏れた瞬間に下される“超刺激的”な制裁に芸人たちは悲鳴と絶叫を上げ続ける。さらには喫煙をかけた狂気のチキンレースと、お見送り芸人しんいちの裏切りが地獄を加速させて……。続く第３ゲームでは「逃亡欲の時間」で芸人たちは“今すぐ逃げたい”極限状況に追い込まれることに。理性が崩壊し、見たことのない姿をさらす芸人たちにMCせいやも涙を流して爆笑。小籔も「バラエティってこうじゃないとダメよね」「窮地に追い込まれた人間ってなかなか見られない」と語る。さらに第４ゲーム「睡眠欲の時間」で肉体と精神が限界に…？強烈な睡魔の中、裏切りが連発し、一気に殺伐とした空気に。禁欲が生んだ狂気がついに危険な領域へ突入する。
そして、第５ゲーム「保身欲の時間」は、それぞれの交友関係すら壊しかねない極限の心理戦に心が折れかける芸人が続出。ラストに待ち受けるシリーズ史上最も過酷なファイナルゲームでは小籔が「最後に一番キツいのきたな」「完全なる我慢、完全なる禁欲」と唸り、せいやも「究極の戦いかも」と息を呑む展開に。最後まで欲を制し賞金を手にするのは誰なのか？衝撃の結末に、せいやが漏らした「人体実験見てるみたいやった」という一言がこの番組の異常性を物語っている。『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』は「ABEMA」にて１話無料・全５話一挙独占配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
