ヒコロヒー、歌舞伎町に「店買いました」オーナーになった経緯明かす
タレントのヒコロヒー（36歳）が、12月20日に放送されたバラエティ番組「芸人総選挙2025」（TBS系）に出演。東京・歌舞伎町に「店買いました」と語った。
芸人1000人がガチで選ぶ“今年1番面白かった芸人”は誰なのか、トップ50をランキングで発表する同番組。40位に入ったヒコロヒーは、番組MCのバナナマン・設楽統から「なにか大きな買い物をしたっていう情報が入ってます」と話を振られる。
これにヒコロヒーは「そうっすね。新宿に店を買いました」と話し、スタジオに集まった約50人の芸人たちから「ええええ！？」「車とかそういうのじゃないの！？」と驚きの声が上がる。
店を購入した経緯についてヒコロヒーは「歌舞伎町の店なんですけど、もともと飲みに行ってたんですよ。もともとワインバーで。そこのおっちゃん好きでよう通って行ってたんですけど、そのおっちゃんが2月くらいに急に亡くなってもうて。奥さまに『店、どうするんですか？』って言ったら『売りに出そうと思ってます』って言われて。ほなワシ買いますって、買うてもうたんですよ」と語る。
ただ、「今のところ何にも…買ったはいいものの、何にもできてない。どうしようかな、と思ってるところなんですけど」と語った。
