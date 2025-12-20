野呂佳代はイジっても良いけど…「力のない人が安易にイジるとちょっと嫌な顔します」
お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40歳）が、12月17日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画で、女優・タレントの野呂佳代について語った。
インパルス・板倉俊之によるドッキリ企画「ツッコまれたい女たち」で、お見送り芸人しんいちがドッキリの対象として出演。何も知らないまま、しんいちはツッコミをしていくが、ある時点で、バラエティで生き残る術として「芸能人の仕分け」について語り始める。
しんいちは、まず自分と同レベルの芸能人としてゆきぽよの名を挙げ、「昔は自分より高かったけども、いろいろあって追いついてもうた」と話し、「ちょっと上はぱるる（島崎遥香）とかとちゃう？」とコメント。
さらにしんいちは「大家志津香とかその辺は余裕で抜いてる」「峯岸（みなみ）なんて（自分が）上やろ！コラ！」「やぐっちゃん（矢口真里）なんてもう俺の方が上で決まってるやん。上にいたけど下に落ちてきたやん」と話すが、「板野友美さんは……くそ！言いづらいとこ言いやがって。1番触れづらいのよ。今まで言ってきた名前の人は全員バラエティで使える名前でした。バラエティで言っていいタレントと言ったらあかんタレントっていんのよ。板野さんは言ったらあかんタレント！」と、毒舌芸人としてのバランス感覚を示す。
しんいちの仕分け理論では「川栄李奈は昔は言えた。今言われへん。芸能界には、昔は言えたけど急に言えなくなったタレントがいます」「辻（希美）ちゃんは言っていいタレントだけども言ったらファンがうるさい」「野呂佳代さんはもうボッコボコ！サンドバッグぐらい行ったれ。打てば打つほどもう返ってくるからもう言いまくっていい。だけども、あまり力のない人が安易に野呂さんをいじると野呂さんはちょっと嫌な顔します」と語った。
