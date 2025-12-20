Pixel 10¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤Ï¤¤¤¤¡© °¤¤¡© ³¤³°¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ë¥Ð¥é¥Ä¥
Google¤ÎºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡¦Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÉ¾²Á¤Ë¸²Ãø¤Ê¥Ð¥é¥Ä¥¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Android¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¦Android Authority¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ìó33¡ó¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢´Ý°ìÆüÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤ËÌó30¡ó¤¬¡ÖÊ¿¶ÑÅª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î6³ä¶¯¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¹ÎÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢21¡ó¤¬¡ÖÉÔ°ÂÄê¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÎÉ¤¤Æü¤â¤¢¤ì¤Ð°¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë15¡ó¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Android AuthorityÊÔ½¸Éô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤â¤³¤Î¡ÖÉÔ°ÂÄê¡×¤È´¶¤¸¤ëÁØ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¼«Âð¤ÇWi-Fi¤ËÀÜÂ³¤·¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾ÃÈñÎÌ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥à¥é¤Î¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µóÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌÀ³Î¤Ê¸¶°ø¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Pixel 10¤ÎÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¤ÎPixel 10 Pro XL¤Ç¤Ï4GÄÌ¿®¤¬°Û¾ï¤Ê¤Û¤ÉÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÅÅÇÈ¾õ¶·¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê´Ä¶¤Ç¸²Ãø¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Google¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´ØÏ¢¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡ÖPixel 11¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Î²þÁ±¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
