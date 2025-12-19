yutori¤¬IP»ö¶È¤ò¶¯²½¡¡¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×GPS¤Ê¤É2¼Ò¤È¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©
¡¡º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ï¡¢yutori¤Î¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É±¿±ÄÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿IPÎÎ°è¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¿ä¿Ê¡£¥²¡¼¥à¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤äIP¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¥¢¥«¥Ä¥¤È¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ä¡Ömofusand¡×¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ò´ë²èÀ½Â¤¤¹¤ëGPS HD¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ß¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¡×¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ·¿IP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ïyutori¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©Í½Äê¤Ç¡¢¾ò·ïÌÌ¤Ê¤É¤Ï3¼Ò¤Ç¤Î¶¨µÄ¤Î¾å¡¢·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MNIF¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬»ý¤Äµ¡Ç½ÁÇºà¤Î³«È¯¤äOEM¡¦ODM¡¢À¸»º¡¦ÊªÎ®¤ò´Þ¤à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¡£´ë²è¤«¤éÁÇºà³«È¯¡¢À¸»º¡¢ºß¸Ë±¿ÍÑ¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤ÇÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¡£ZÀ¤Âå¤Î¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Èµ¡Ç½ÁÇºà¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¡¢¿·µ¬¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥óÁÏ½Ð¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¤³°»ö¶È¤Î³È½¼¤â¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄó·È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¥«¥Ä¥¡¢GPS HD¡¢MNIF¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ìó10²¯±ß¤òÄ´Ã£¡£¤µ¤é¤ËÂçÏÂ¾Ú·ô¸þ¤±¤Ë¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£Ê§¹þ¡¦³äÅöÆü¤ÏÄó·È³«»ÏÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯2026Ç¯1·î6Æü¡£Ä´Ã£»ñ¶â¤Ï¡¢IP»ö¶È³ÈÂç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢heart relation¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤ËÈ¼¤¦¼ÚÆþ¤ÎÊÖºÑ¤Ê¤ÉºâÌ³´ðÈ×¶¯²½¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£