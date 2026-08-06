FASHIONSNAP.COM

きゃりーや新しい学校のリーダーズを輩出 アソビシステムが米国拠点を新設

アソビシステムが、米国拠点「ASOBISYSTEM USA」を2026年7月に設立したと発表した。北米における事業展開の強化を目的とし、日本のカルチャーおよび…