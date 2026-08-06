FASHIONSNAP.COM

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きゃりーや新しい学校のリーダーズを輩出 アソビシステムが米国拠点を新設
アソビシステムが、米国拠点「ASOBISYSTEM USA」を2026年7月に設立したと発表した。北米における事業展開の強化を目的とし、日本のカルチャーおよび…
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アディクションからリフトグロウな肌へ導く新ベースメイクアイテムが登場
「アディクション（ADDICTION）」が、ツヤとハリを宿すベースメイクアイテム、「アディクション セラムタッチアップ リフトグロウ」（SPF15・PA++、…
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ふんわりツヤめく理想の肌質 「ランコム」から新作パウダーが誕生
「ランコム（LANCÔME）」が、人気ファンデーション「タンイドル ウルトラ ウェア」から、新作パウダー「タンイドル ウルトラ ウェア ハロー ブ…
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ファッション業界における多様性の先駆者 ベサン・ハーディソンのドキュメンタリー映画が公開
ドキュメンタリー映画「インビジブル・ビューティー ランウェイの革命」が、10月9日からアップリンク吉祥寺ほか全国の映画館で公開される。【画像を…
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「ルージュ ディオール オン ステージ」からマット2種が登場 人気シェードの復刻も
「ディオール（DIOR）」が「ルージュ ディオール オン ステージ」から、マットリップの新作2種を9月4日に発売する。【画像をもっと見る】1つ目の…
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「守られているような優しい香り」 「サボン」アンバサダー就任発表会に田中樹が登場
「サボン（SABON）」が、新ブランドアンバサダーにSixTONESの田中樹を起用した。田中は、東京・表参道で開催した就任記念発表会に登壇。アンバサダ…
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コーセーHDが希望退職施策を実施 約80人を募集
コーセーホールディングスが、連結子会社のコーセーおよびコーセー化粧品販売で、希望退職施策「特別ライフチャレンジ」を実施する。募集人数は約80…
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「ユンス」から初の美顔器 5つのケアモード搭載でスキンケアの体験価値を追求
Aiロボティクスが展開するスキンケアブランド「ユンス（Yunth）」が、ブランド初の美顔器「ディープブースト」（3万3000円）を発売する。8月24日に…
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マキアージュの“白玉ファンデ美容液”がクッションに ピンクベースの全4色展開
資生堂が展開するトータルメイクアップブランド「マキアージュ（MAQuillAGE）」が、白玉のようなワントーン明るい肌を叶えるクッションファンデーシ…
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宝石商・貴瞬、レザー小物など扱うセレクトショップを上野御徒町にオープン
宝石のリユース事業を手掛ける貴瞬が、新業態となるセレクトショップ「アンチピリオド（Anti.）」を、同社ゆかりの地である上野御徒町にオープンす…
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タナカダイスケが表参道に期間限定店、ドレスの受注や5周年記念の特別展も
「タナカダイスケ（tanakadaisuke）」が、ブランド設立5周年を記念し表参道ヒルズに期間限定ストアをオープンする。期間は、8月21日から9月27日まで…
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コーセーHD、2026年上期は増収減益 国内苦戦も中国免税が回復
コーセーホールディングスが2026年12月期第2四半期の連結決算を発表した。売上高は、アルビオン事業およびコーセーコスメポート事業の減収を、タル…
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アソビシステムがActiv8をグループ会社化、Kizuna AIの楽曲制作などでタッグ
アソビシステムが、バーチャルエンターテインメント事業を手掛けるActiv8がグループに参画すると発表した。【画像をもっと見る】アソビシステムは…
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ゴールドウイン、26年4〜6月期の営業利益82%減 ザ・ノース・フェイスで卸が苦戦
ゴールドウインの2026年4〜6月期連結業績は、主力ブランド「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」の卸販売が計画を下回ったことなどから、売上…
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「ベースヤードトーキョー」原宿本店が8月末で閉店 18年から8年間営業
パルグループホールディングス傘下のパルが運営する「ベースヤードトーキョー（baseyard tokyo）」原宿本店が、8月30日をもって閉店する。【画像…
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「レイバン」など値下げを制限か ルックスオティカジャパンを独禁法違反で調査
公正取引委員会（以下、公取委）が、8月6日、「レイバン（Ray-Ban）」や「オークリー（Oakley）」のサングラスを国内販売するルックスオティカジャ…
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NOT A HOTELがトヨタ系などから100億円調達、モビリティの共同所有事業を推進
NOT A HOTELが、トヨタ・インベンション・パートナーズ（TIP）およびSBIグループを主な引受先とする第三者割当増資で100億円を調達した。あわせて既…
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ビームスがアーカイヴを展示するインスピレーションルームを開設、約860点の資料を公開
ビームスが、社員を対象に同社の歴史や展開レーベルのアーカイヴ資料を閲覧することができる「インスピレーションルーム」を開設した。【画像をもっ…
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ミュウミュウが2000年代のアーカイヴを再解釈した新作バブルシューズを発売
「ミュウミュウ（Miu Miu）」が、2000年代初頭のアーカイヴモデルを現代的に再解釈したバブルシューズを発売した。全国のミュウミュウ店舗と公式オ…
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GIU GIU、13年分のアーカイヴニットを草木染めで再生 お匙 京都で限定販売
「ジュウジュウ（GIU GIU）」が、草木染めコレクティブ「ワイ（WUY）」とのコラボレーションによるポップアップイベント「GIU GIU × WUY -Life Cyc…