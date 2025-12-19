１９日のテレビ朝日「報道ステーション」では、高市早苗政権で安全保障政策を担当する官邸高官が１８日に「私は核を持つべきだと思っている」と発言した問題を伝えた。

木原稔官房長官が「政策上の方針として非核三原則を堅持している」と述べ、火消しに追われたことなどを伝えた。

高市首相の台湾発言に反発している中国側にも伝わっており、中国外務省副報道局長が会見で、「事実であれば期待は極めて深刻だ」「危険な企てが判明した」と日本非難したとも伝えた。

大越健介キャスターは、当該発言を「事の発端は発言を公にしない、いわゆるオフレコを前提にした記者団の取材での発言ですけれども、非核三原則は日本の安全保障政策の根幹に関わる問題であって、我々としてはその内容を報道すべきだと判断しました」と説明した。

「核兵器の保有について、個人として意見を持つのは自由ですが、高市総理に安全保障政策についてアドバイスをする立場にある公人としての発言だけに、重大であり、内外に大きな波紋を呼んでいます」と述べた。