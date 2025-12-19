『無能なリーダーは「成果が出ないのはメンバーの能力不足のせい」と考える』

そう指摘するのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「仕事仲間との関係性が良くなった」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

成果が出ない原因を“能力”だと決めつけていないか

無能なリーダーの特徴。それは、仕事の成果が出ない部下を「能力ややる気が足りていない」と決めつけることです。

「なんでこんな簡単なことができないの？」

「真面目にやる気がないの？」

リーダーとしては純粋な問いのつもりでも、部下としては頑張っているつもりであれば、こう言われたところでどうしようもない。

結果、本当に意欲が下がり、自身を追い詰め、行動も成長も止まってしまいます。

成果が出せない人に「本当に足りていないもの」

部下やチームのメンバーが思うように結果を出せていないとき、まず疑うべきは「能力」ではありません。

『チームプレーの天才』の著者、沢渡あまねさんは、こう話しています。

“能力 × 体験（経験）＝ 価値”

単に体験・経験が足りないだけかもしれません。

ならば体験（疑似体験含む）や経験を増やそう。

リーダーの多くは、成果が出ない原因をすぐ「能力」に結びつけてしまいます。

けれど、そもそも必要な“体験”を積んでいなければ、誰であっても成果は出ません。

書籍『チームプレーの天才』の中にも、リーダーの役割の1つとして、このように書かれています。

ゴールや目的を達成するために必要な体験をすること。組織やマネージャーにおいては、チームのメンバーに必要な体験を獲得してもらう（または尊重する）こと。

――『チームプレーの天才』（146ページ）より

新しい仕事に取り組む場合はなおさらです。

「そもそも自分にできるのだろうか」「このメンバーでできるんだっけ？」と、疑問が湧きます。

初めてやる仕事は、頭で考えていてもよくわからない。だから「ピン」と来ない。「できるだろうか？」と不安になるのです。

その背景の一つに、体験不足が挙げられます。

要するに、「やったことがない」から、不安になる。できない。それは当然のことですよね。

リーダーが取るべきアクションとは

では、どのような体験が必要なのか。

同書では、以下のような具体的な方法が語られています。

・対話できる場をつくる

・まずは小規模で始める

・外にある「場」に出向いてみる

・1人よりも「みんな」で体験する

・プロトタイプを作ってみる

とくに強調されているのが、社内だけでなく、社外の「他者」との関わりの重要性です。

同書は『BLENDED LEARNING』という本で紹介されている「70：20：10の法則」を引用して、以下のように説明しています。

これは、アメリカの調査機関ロミンガーによって明らかにされた法則です。同社の調査結果によると、成果に結びつく学びの70％は日常の仕事での経験、20％は仕事での他者との関わりによる経験、そして残りの10％は企業研修などのフォーマルラーニングによって培われる学びだといいます。

――『チームプレーの天才』（146ページ）より

通常業務における学びだけで成果が出るわけではない、ということです。

通常業務だけでは学べないことを言語化し、外部研修を受ける、社外活動に参画するなど、手段を講じることが重要です。

業務を通じた学びをOJT（On the Job Training）、業務外での学びをOFFJT（OFF the Job Training）と呼びます。

それぞれのバランスを意識して、学びの設計をしてあげることが、リーダーの役割です。

それもせずに、いつまでたっても「部下の能力不足」を嘆いているだけでは、職務怠慢と言われてもしかないでしょう。

「能力」の不足より、「体験」の不足を疑おう

体験を積み、学びの場を提供しても変化がない――。

そのときに初めて、能力の側面を検討します。

ですが、リーダーがまずやるべきなのは「能力不足を責めること」ではなく、学びを得るための体験を設計してあげることなのです。

疑うべきは能力ではなく、「必要な体験が不足しているのでは？」という視点です。

・体験を増やす

・学びを設計する

・それでもダメなら能力開発を考える

この順番こそが、部下に成果を出させてあげるための“適切なロジック”です。

部下が「できない」のは能力がないからではなく、まだ“体験していない”からかもしれない。

その視点さえ持てれば、リーダーとメンバーの関係は驚くほど変わり、チームの成果も自然と上向いていくことでしょう。