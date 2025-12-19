「今年2月に直腸がんが見つかり、お医者さんからは『ステージ3です』と告知を受けました。まさか自分がこの病にかかるなんて……本当にショックで頭が真っ白になりました」──長年、日本のサッカー界をけん引してきたラモス瑠偉氏（68）は今、人生最大の"敵"と闘っている。20歳でブラジルから来日し、酷使し続けた体は悲鳴を上げていた。25回の放射線治療に抗がん剤投与、7時間30分の大手術。ラモス氏がNEWSポストセブンの取材に、10カ月に及んだ闘病生活のすべてを語った──。【前後編の前編】

1977年にブラジルから来日し、日本でのサッカーキャリアを読売サッカークラブ（現：東京ヴェルディ1969）でスタートさせたラモス氏。1989年に日本国籍を取得後、日本代表の中心的な選手として華麗なプレーで多くのサポーターを魅了した。1993年には「ドーハの悲劇」と語り継がれているFIFAワールドカップ・アメリカ大会のアジア最終予選でプレーするなど、日本サッカー界の礎を築いた。

現役引退後は、ビーチサッカー日本代表監督やヴェルディ、FC岐阜などでも監督を務め、現在はユース選手の育成やタレント業、『PAGODE DO RAMOS』（パゴッジ・ド・ラモス）を結成し音楽活動を行うなど、活躍の場を広げている。そんな彼に異変が起きたのは昨年末のことだった。

2016年に脳梗塞で倒れたこともあるラモス氏は2019年まで毎年欠かさず人間ドックを行っていたが、コロナ過などもあり、約6年ぶりに病院を訪れたことで病気が発覚した。

「予兆などは本当になくて……昨年の12月ごろに少し便が出にくいなと感じてはいました。そんなときに仲間と会い、60歳を過ぎて前立腺の病にかかる人が増えているという話を聞き、そういった症状になっているのかもしれないと感じ、今年の1月に病院で検査を受けました。

前立腺に問題があると思っていたら、いきなりの『がん告知』。死ぬのであれば違うことで死ぬと思っていたので、本当にまさか……という気持ちでした」

告知があったのは2月10日で、実は前日2月9日はラモス氏の誕生日。350人ぐらいの前でライブを終えたばかりだった。「本当に、凄いプレゼントを貰ってしまったなと……つくづく思いました」と、苦笑いを浮かべた。

所属事務所社長のHIRO氏と元サッカー日本代表監督・岡田武史氏の言葉に勇気をもらう

告知を受けた当初は、ブラジルの家族や親しい友人らにも"心配をかけたくない"という強い思いから、病のことは伝えなかった。だが、"ある人物"だけには打ち明けていた。

「岡田武史さん（元サッカー日本代表監督）とHIROにはすぐに伝えました。まず最初に所属事務所社長で友人のHIROに連絡し、今後予定していた仕事に迷惑をかけてしまうことを謝りました。すると、HIROからは『病気に負けないで』という力強い言葉をもらい、とても勇気づけられました。それから、岡田さんに言いました。わざわざ東京まで来てくれて、私が『（岡田さんに）少し頼まれていた仕事ができなくなると思います』というと、岡田さんは『どうしたんだ？ ブラジルに帰るのか？』と。

『いや、実はがんで……ステージ3でした』と伝えると『まさか……脳梗塞で倒れて……今度はがん。そんなイメージは無かったのに。どうやって早く復帰できるのかはラモス次第。お前らしく頑張れ！ 負けたら許さないぞ』と、エールを送ってくれました」

同じ年で共に日本のサッカー界を背負って来た2人。予想もしていなかった告白に、岡田氏の目元は潤んでいた。ラモス氏は、岡田氏の言葉に励まされ、病を告げたことで少しだけ気持ちが楽になったという。

放射線治療から7時間30分の大手術…全ての困難に勝利し2日後には歩行も

がん告知から1週間、ラモス氏は眠れない日々を過ごしていたが、夫婦で手術までの道のりを何度も話し合った。

「正直、泣きたいときはたくさんありました。夜が辛かったけど、"負けたらあかん、絶対に泣けへん"と心の中で思いながら……。妻は『もう決まったこと。もうすぐ治療が始まるんだから、悩み続けているわけにはいかない』と、勇気づけられ、力を与えてもらいました。

病と闘って負けるならわかる。でも闘わないと病には勝てない、そう思いました。今年3月初旬からはがんを小さくしていくための放射線治療が始まり、合計で25回ぐらい行いました。抗がん剤の点滴や飲み薬なども始まり、本当に辛かったですね」

放射線治療を終えて再び検査を行うと、変化が起きた。

「（500円硬貨ほどの）大きかったがん細胞がかなり小さくなっていて、放射線治療はとても効果がありました。そこから点滴での抗がん剤投与が始まりましたが、最初の3日間ぐらいは……本当に辛かった。当初はそれを4回行う予定でしたが、体への負担も考慮され、3回で終了しました。そして再度検査を行った結果、目視できるがんは消えていたんです」

治療が一段落した後、初めて親戚や親友などに病気のことを告げた。そして7月28日、ラモス氏は内視鏡で、"がんの芯"を除去することに加えて、人工肛門を取り付けるため、7時間30分の大手術を受けた。

「先生からは、手術では『私のパワーがギリギリもった』と言われました。術後にはICUに入り、一般病棟に移りました。先生には術後2日で、"歩いてもいいですか？"と聞きました。承諾されたので、病院内を20分程度歩きましたね。手術をして人工肛門を入れたので、少し邪魔でしたが、それも関係なく歩いていました。たぶん入院患者さんの中で、一番歩いていたんじゃないかなと思います」

だが、以前は74キロだった体重は術後に54キロまで落ちた。現役時代からスリムな体型だったラモス氏だが、耐えがたい日々だった。

「入院中もあまりお見舞いに来てほしくなかったですね。すごく痩せてしまったので、その姿を見せたくありませんでした。本当に酷かったですよ。ハーフパンツも着られない、抗がん剤治療の副作用で手足の肌はただれたみたいになって色も黒ずんでしまい、とても肌を出せる状態ではなかった。

顔を見たらみんなが心配するのがわかっているから、性格的にも嫌だったんです。手術の後1週間ぐらいは痛みもありましたが、堪えられない痛みではなかった。それよりもどうやって早く心配をかけている方に元気な姿を見せられるのか。それの戦いでしたね」

